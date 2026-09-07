La dura realidad que encontró Griezmann en Estados Unidos

La llegada de Antoine Griezmann a la MLS ha generado una enorme expectativa. El delantero francés aterrizó en Estados Unidos después de varios años compitiendo al más alto nivel del fútbol europeo y rápidamente comenzó a demostrar por qué es considerado uno de los grandes fichajes de la temporada.
El campeón del mundo con la selección de Francia asumió un nuevo desafío en su carrera con el Orlando City, donde está llamado a convertirse en una de las principales figuras de la competición
Griezmann fue protagonista durante el triunfo del Orlando City frente al San Diego FC, pero no solamente por su aporte goleador. El francés marcó el tanto que le dio la victoria a su equipo, aunque pocos minutos después protagonizó una llamativa escena que generó preocupación entre los aficionados.
El francés marcó el tanto que le dio la victoria a su equipo, aunque pocos minutos después protagonizó una llamativa escena que generó preocupación entre los aficionados.
El delantero disputó apenas 33 minutos cuando las cámaras de la transmisión captaron una imagen que rápidamente llamó la atención. Durante la pausa de hidratación, Griezmann apareció completamente agotado, con una toalla húmeda sobre la cabeza y tratando de recuperarse de los efectos del intenso calor y la humedad.
El futbolista respiraba con rapidez y mostraba evidentes signos de cansancio mientras permanecía en el banquillo.
La elevada temperatura y la humedad característica de Florida hicieron especialmente exigente su participación, dejando en evidencia uno de los grandes desafíos que enfrentan los futbolistas que llegan a la MLS procedentes del fútbol europeo.
El cuerpo médico del Orlando City tuvo que intervenir para ayudar al atacante a refrescarse. Los integrantes del equipo le colocaron toallas húmedas en la cabeza y el cuello con el objetivo de ayudarlo a disminuir la temperatura corporal y facilitar su recuperación.
La escena fue captada por las cámaras de Apple TV y también por los aficionados presentes en el estadio.
Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales, donde muchos seguidores mostraron su preocupación por el estado físico del francés y debatieron sobre las condiciones en las que se disputan algunos partidos de la MLS durante los meses de mayor calor.
Pese a las dificultades que experimentó por las condiciones climáticas, Griezmann volvió a demostrar su calidad. El atacante apareció en el momento decisivo y marcó el gol que permitió al Orlando City quedarse con los tres puntos ante San Diego FC.
Su adaptación futbolística a Estados Unidos está siendo positiva y el francés comienza a asumir el protagonismo que se esperaba de él desde su llegada. No obstante, la adaptación a las condiciones ambientales parece representar un desafío adicional.
Acostumbrado durante buena parte de su carrera a competir en Europa, Griezmann ahora debe lidiar con la combinación de temperaturas elevadas y una humedad considerable, especialmente en Florida, donde el clima puede convertir los partidos en una prueba física mucho más exigente.
Griezmann llegó al Orlando City después de construir una destacada trayectoria en el fútbol europeo. Su etapa más importante estuvo vinculada al Atlético de Madrid, club en el que se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la institución.
Ahora, en la MLS, el francés afronta un capítulo diferente de su carrera. El gol ante San Diego FC demuestra que su talento continúa intacto, aunque las imágenes de su agotamiento dejan claro que tendrá que acostumbrarse rápidamente a uno de los nuevos desafíos del fútbol estadounidense: jugar y competir bajo el intenso calor de Florida.