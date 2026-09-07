Mel viaja a México para recibir tratamiento especializado tras delicada cirugía

El expresidente Manuel Zelaya viajará este lunes a México para someterse a un tratamiento especial, luego de la emergencia médica que enfrentó la semana pasada y que obligó a realizarle una cirugía en un hospital de Tegucigalpa.
En una entrevista con HCH, Zelaya aseguró que actualmente se encuentra estable y que no presenta una emergencia médica. “No tengo en este momento ninguna emergencia”, manifestó el también coordinador del Partido Libre, quien además explicó que permanece en recuperación.
Zelaya relató que el problema de salud comenzó de manera repentina durante el miércoles, cuando empezó a sentir una presión en el tórax.
Posteriormente, además de la presión en el pecho, comenzó a experimentar falta de aire y sensación de falta de oxígeno.
Ante los síntomas, el expresidente se comunicó con un médico personal, quien acudió a realizarle una primera evaluación. “Yo localicé inmediatamente a un médico personal”, explicó Zelaya, quien señaló que inicialmente el malestar no le impedía continuar con sus actividades cotidianas.
Tras la valoración inicial, el médico decidió consultar con un cardiólogo y se recomendó que Zelaya acudiera a realizarse un electrocardiograma. El examen fue practicado en una clínica de Tegucigalpa y, según el relato del expresidente, no mostró inicialmente una alteración grave, aunque los especialistas detectaron una arritmia.
Posteriormente, los médicos decidieron realizarle un ultrasonido del corazón para conocer con mayor precisión qué estaba ocurriendo. Fue mediante este estudio que detectaron una importante acumulación de líquido alrededor del corazón, situación que requería atención inmediata.
Zelaya describió la imagen que observó durante el ultrasonido y explicó la gravedad que le comunicaron los médicos. “Ese corazón estaba luchando contra una cantidad de agua y una cantidad de sangre que era increíble”, relató sobre la explicación que recibió durante la evaluación.
Según contó, los médicos le advirtieron que debía ingresar de inmediato a la sala de operaciones debido al riesgo que representaba la acumulación de líquido. “Si usted no entra a cirugía, usted se puede ir a su casa”, recordó que le dijeron, además de advertirle sobre las consecuencias que podía enfrentar si rechazaba la intervención.
El expresidente reconoció que inicialmente se negó a someterse a la cirugía, pero finalmente tomó la decisión de ingresar al quirófano después de conversar con sus familiares y con uno de los médicos que lo atendían. “Yo me negué desde primera instancia”, relató sobre su reacción al conocer que debía ser intervenido.
La intervención permitió retirar el exceso de líquido que se había acumulado alrededor del corazón. Zelaya explicó que los médicos colocaron un tubo para drenar el líquido y que el procedimiento se prolongó durante varias horas. “Empezó a salir agua durante 24 horas”, afirmó al describir el proceso de drenaje.
Ahora, como parte de la siguiente etapa de su recuperación, Zelaya confirmó que este lunes viajará a México para someterse a un tratamiento especial. El expresidente reiteró que actualmente se encuentra estable y que el viaje forma parte del seguimiento médico posterior a la emergencia y la cirugía a la que fue sometido en Tegucigalpa.