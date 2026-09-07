Encuentran el cuerpo calcinado de una joven en playa de Santa Rosa de Aguán, Colón

Colón. Un hecho dantesco ha conmocionado a la comunidad del municipio de Santa Rosa de Aguán. Ayer hallaron el cuerpo calcinado de una mujer en una playa.
La víctima fue identificada como Sindy Loany Matute Morales, de apenas 21 años de edad, quien había desaparecido horas antes.
Tras el descubrimiento, el cuerpo de la joven fue trasladado el domingo en horas de la noche hasta la morgue móvil instalada en Tocoa.
De acuerdo con el hallazgo, la joven habría sido víctima de un ataque violento y, en un intento de borrar las evidencias, sus agresores habrían procedido a calcinar su cuerpo en el lugar. Las investigaciones correspondientes ya están en marcha para identificar y capturar a los responsables de este atroz crimen.
Hasta la morgue móvil de Tocoa llegó la madre de la joven, visiblemente destrozada por el dolor, para realizar los trámites legales y reclamar los restos de su hija. Además, solicitó a las autoridades que el cuerpo de su hija no fuera trasladado a la morgue de San Pedro Sula, como es procedimiento estándar en muchos casos de homicidio, para su identificación y autopsia.
La razón se debe a la difícil situación económica de la familia, ya que son de escasos recursos y no cuentan con el dinero necesario para cubrir los altos costos del traslado del cuerpo desde la capital industrial hasta su lugar de origen para el velatorio y sepelio.