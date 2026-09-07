¿Quién era la jovencita fallecida en el accidente de tránsito en San Manuel?

Una joven menor de edad falleció y otras dos personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido el domingo 6 de septiembre de 2026 en la carretera CA-13, a la altura del sector de Cazenave, entre los municipios de La Lima y San Manuel, Cortés.
La víctima fue identificada como Sharon Mishell Delgado López. La joven tenía entre 16 y 17 años de edad y era residente del sector de Santiago.
De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando la camioneta en la que se transportaba la joven junto a sus familiares perdió el control mientras circulaba por la carretera CA-13.
El vehículo, señalado preliminarmente como una camioneta Ford Ranger, se salió de la vía y terminó volcando a un lado de la carretera que comunica los municipios de El Progreso y San Pedro Sula.
La camioneta impactó contra un poste del tendido eléctrico ubicado en las inmediaciones del bulevar, lo que provocó daños considerables en el vehículo.
La unidad era conducida por Marco Julio Amaya, padre de las jóvenes que viajaban en el automotor. Las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.
Producto del percance, Sharon Mishell Delgado López perdió la vida en el lugar, según la información relacionada con el accidente registrado durante el domingo.
En el mismo hecho resultaron heridas otras dos jóvenes, identificadas como Ashley Gómez y Ashley Centeno. Ambas fueron auxiliadas y posteriormente trasladadas a un centro asistencial.
Las dos jóvenes heridas fueron llevadas al hospital de El Progreso, Yoro, donde recibieron atención médica.
Así quedó el vehículo en el que se transportaba la joven Sharon Mishell Delgado López y su familia.