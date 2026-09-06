  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS

Según detalles policiales, las tres mujeres habían llegado el sábado al municipio para visitar a parejas que se encuentran recluidos en la cárcel de El Porvenir

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 16:50 -
  • Redacción La Prensa
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
1 de 11

Como Gladis Janeth Rivera, Ángela María Izaguirre y Lidia Desire Ortes, fueron identificadas las tres mujeres asesinadas en una vivienda del sector de Las Acacias, en El Porvenir, Francisco Morazán, zona central del país.
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
2 de 11

Las primeras investigaciones establecen que las víctimas no residían en la zona y habían llegado el sábado al municipio para visitar a familiares que se encuentran recluidos en la cárcel de El Porvenir, ubicada a unos dos kilómetros del lugar donde fueron encontrados los cuerpos.
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
3 de 11

De acuerdo con la información proporcionada por el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, las mujeres se trasladaron hasta la zona con ese propósito y posteriormente permanecieron durante la noche en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
4 de 11

Los cuerpos fueron encontrados hasta la mañana de este domingo, luego de que se alertara a las autoridades sobre la presencia de las tres mujeres sin vida dentro del inmueble.
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
5 de 11

Según las versiones preliminares, varios hombres armados ingresaron a la vivienda y les dispararon, provocándoles la muerte. Hasta ahora no se ha establecido cómo ingresaron los atacantes ni cuánto tiempo permanecieron en el lugar.
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
6 de 11

Gladis Janeth Rivera, era originaria de Nueva Arcadia, Copán y residía en la vivienda donde ocurrió el hecho; Ángela María Izaguirre y Lidia Desire Ortes, ambas residentes en la Rivera Hernández, San Pedro Sula, Cortés.

Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
7 de 11

La Policía también mantiene como una de las líneas de investigación un posible vínculo de dos de las víctimas con la Mara Salvatrucha (MS-13), aunque esta información todavía debe ser confirmada mediante las diligencias investigativas.
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
8 de 11

Las autoridades buscan establecer si el triple crimen estaría relacionado con las personas a quienes las mujeres pretendían visitar en el centro penitenciario o si existía otro motivo detrás del ataque.
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
9 de 11

Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble y procedieron a acordonar la escena para preservar posibles evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
10 de 11

Personal de Medicina Forense del Ministerio Público y equipos de investigación se desplazaron posteriormente al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar con las diligencias correspondientes.
Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS
11 de 11

Con este caso, la cifra de mujeres que han perdido la vida de manera violenta en Honduras durante 2026 ascendió a 184, según los datos oficiales citados por la Secretaría de Seguridad.
Cargar más fotos