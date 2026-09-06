Identifican a mujeres asesinadas en El Porvenir; iban a visita conyugal y dos son de la Rivera, SPS

Como Gladis Janeth Rivera, Ángela María Izaguirre y Lidia Desire Ortes, fueron identificadas las tres mujeres asesinadas en una vivienda del sector de Las Acacias, en El Porvenir, Francisco Morazán, zona central del país.
Las primeras investigaciones establecen que las víctimas no residían en la zona y habían llegado el sábado al municipio para visitar a familiares que se encuentran recluidos en la cárcel de El Porvenir, ubicada a unos dos kilómetros del lugar donde fueron encontrados los cuerpos.
De acuerdo con la información proporcionada por el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, las mujeres se trasladaron hasta la zona con ese propósito y posteriormente permanecieron durante la noche en la vivienda donde ocurrió el ataque.
Los cuerpos fueron encontrados hasta la mañana de este domingo, luego de que se alertara a las autoridades sobre la presencia de las tres mujeres sin vida dentro del inmueble.
Según las versiones preliminares, varios hombres armados ingresaron a la vivienda y les dispararon, provocándoles la muerte. Hasta ahora no se ha establecido cómo ingresaron los atacantes ni cuánto tiempo permanecieron en el lugar.
Gladis Janeth Rivera, era originaria de Nueva Arcadia, Copán y residía en la vivienda donde ocurrió el hecho; Ángela María Izaguirre y Lidia Desire Ortes, ambas residentes en la Rivera Hernández, San Pedro Sula, Cortés.
La Policía también mantiene como una de las líneas de investigación un posible vínculo de dos de las víctimas con la Mara Salvatrucha (MS-13), aunque esta información todavía debe ser confirmada mediante las diligencias investigativas.
Las autoridades buscan establecer si el triple crimen estaría relacionado con las personas a quienes las mujeres pretendían visitar en el centro penitenciario o si existía otro motivo detrás del ataque.
Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble y procedieron a acordonar la escena para preservar posibles evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.
Personal de Medicina Forense del Ministerio Público y equipos de investigación se desplazaron posteriormente al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar con las diligencias correspondientes.
Con este caso, la cifra de mujeres que han perdido la vida de manera violenta en Honduras durante 2026 ascendió a 184, según los datos oficiales citados por la Secretaría de Seguridad.