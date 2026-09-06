¿De qué vive Emma Coronel? Revelan el negocio que emprendió tras la captura de “El Chapo” Guzmán

El nombre de Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha ganado notoriedad en los últimos meses tras comenzar a brillar en redes sociales.
Recientemente se derivó en una polémica por los regalos que recibía en TikTok, desatando una ola de especulaciones con presunta vinculación al crímen organizado, por ese motivo su cuenta fue suspendida el viernes 28 de agosto.
A través de su cuenta en Instagram y los en vivos que realiza en Kick, la esposa de "El Chapo" dio detalles de la suspensión de su perfil en el que tenía casi 1.5 millones de seguidores. Precisó que no recibió explicaciones de qué sucedió y qué su equipo de trabajo se contactó con soporte técnico para resolver el inconveniente.
Ante este panorama, resurgió el pasado de Emma Coronel debido a sus antecedentes y vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Como parte de esto, resurgió la entrevista que le concedió a Telemundo y se dio a conocer el 10 de diciembre de 2018 donde ella habló de cómo mantiene a las dos hijas que comparte con el capo mexicano.
“¿Tus hijas y tú de qué viven mientras él está en prisión?”, le preguntó la entrevistadora a la modelo estadounidense de origen mexicano, quien primero habló de cómo era su rutina con sus hijas, las gemelas Email Guadalupe y María Joaquina, de 15 años.
“Tenemos negocios... negocios de los que no te puedo hablar porque no quiero que todo lo de mi vida lo hagan un escándalo. Lo que tú preguntas es si tengo dinero legal, negocios legales, como todo el mundo se imagina. Sí tengo”, dijo Emma.
En dicha entrevista Emma Coronel añadió que tiene “tierras de riesgo, cosas así”, pero no quiso ahondar en el tema.
Emma Coronel Aispuro, fue detenida en febrero de 2021 en Estados Unidos y posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. En noviembre de ese mismo año fue sentenciada a tres años de prisión, pena que posteriormente fue reducida.
Tras cumplir parte de su condena, Coronel recuperó su libertad el 13 de septiembre de 2023. Desde entonces, ha retomado su vida pública y ha incursionado nuevamente en el mundo de la moda y las redes sociales, además de enfocarse en su faceta como madre y creadora de contenido.