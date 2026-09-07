Real Madrid recibe noticias: Inter sufre baja de figura para debut en Champions

Madrid, España.

El jugador Federico Dimarco no viajó este lunes 07 de septiembre con el Inter de Milán a Madrid y será baja para el estreno del conjunto italiano en la UEFA Champions League 2026-2027 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, debido a la leve distorsión que sufrió en la rodilla derecha el pasado sábado frente al Napoli en la Serie A.

El carrilero izquierdo participó en el último entrenamiento del equipo en el centro de entrenamiento 'neroazzurro' Appiano Gentile, pero el Inter decidió no asumir riesgos y dejarlo fuera de la expedición.

Su estado no empeoró, aunque el cuerpo técnico optó por la precaución, por lo que permanecerá esta semana en Italia con la recuperación, según adelantaron medios locales.