Real Madrid recibe noticias: Inter sufre baja de figura para debut en Champions

El jugador Federico Dimarco no viajó este lunes 07 de septiembre con el Inter de Milán a Madrid y será baja para el estreno del conjunto italiano en la UEFA Champions League 2026-2027 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, debido a la leve distorsión que sufrió en la rodilla derecha el pasado sábado frente al Napoli en la Serie A.
El carrilero izquierdo participó en el último entrenamiento del equipo en el centro de entrenamiento 'neroazzurro' Appiano Gentile, pero el Inter decidió no asumir riesgos y dejarlo fuera de la expedición.
Su estado no empeoró, aunque el cuerpo técnico optó por la precaución, por lo que permanecerá esta semana en Italia con la recuperación, según adelantaron medios locales.
Dimarco, nombrado mejor jugador de la pasada temporada de la Serie A, fue sustituido en el minuto 62 del partido contra el conjunto partenopeo, después de haber dado una asistencia a Lautaro Martínez en el encuentro que el Inter ganó por 3-2 al Napoli.
Su ausencia abre la puerta a Carlos Augusto, que apunta a ocupar su posición en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Jose Mourinho. El duelo será este martes 08 de septiembre a la 1:00 pm, hora de Honduras.
Las bajas del Real Madrid para el partido
Jose Mourinho arranca la Champions League ante uno de sus exequipos, el Inter, con problemas para confeccionar el centro del campo.
El portugués Bernardo Silva, el turco Arda Guler y el francés Eduardo Camavinga son bajas seguras por sanción. El centrocampista luso fue expulsado como jugador del Manchester City en la eliminatoria contra el Real Madrid, precisamente. Camavinga vio la roja en el duelo de vuelta de cuartos de final frente el Bayern Múnich igual que Guler.