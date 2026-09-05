Jugador del Real Madrid le pide a Mourinho salir del equipo

El ambiente dentro del Real Madrid vuelve a estar marcado por movimientos y decisiones importantes en torno a la plantilla.
En medio de los cambios y de la exigencia que representa formar parte del conjunto blanco, uno de los futbolistas habría tomado una decisión sobre su futuro y le habría comunicado directamente al entrenador José Mourinho que no desea continuar en el equipo.
La situación ha generado sorpresa, especialmente porque se trata de un jugador que todavía tiene contrato con la institución y que, en principio, estaba contemplado dentro de los planes deportivos.
La relación entre un entrenador y sus futbolistas suele ser determinante a la hora de definir el futuro de una plantilla, y en este caso Mourinho tendrá que valorar la petición del jugador y, al mismo tiempo, encontrar la mejor solución para el proyecto deportivo del Real Madrid.
El futbolista considera que necesita un cambio de escenario para recuperar protagonismo, encontrar mayor continuidad y asumir un papel diferente en su carrera
Ahora la pelota está en el tejado de José Mourinho y de la directiva del Real Madrid. El entrenador deberá decidir si acepta la petición del jugador o si intenta convencerlo de continuar formando parte de su proyecto.
Mourinho es conocido por mantener una relación directa con sus futbolistas y por tomar decisiones firmes cuando considera que un jugador es importante para su esquema. Por ello, la conversación podría resultar determinante para conocer cuál será el próximo capítulo de esta historia.
Para el futbolista, abandonar el Real Madrid no sería una decisión sencilla. Vestir la camiseta del conjunto blanco representa uno de los mayores desafíos para cualquier jugador, pero permanecer en una plantilla de máxima exigencia sin disfrutar de la continuidad deseada también puede convertirse en un problema deportivo.
El delantero Endrick es el jugador que ha pedido irse del Real Madrid.
Endrick decidió volver al Real Madrid para esta campaña, Mourinho le dio su palabra de jugar, pero eso no ha sido posible y el brasileño ha sido relegado el banquillo.
A pesar de su decisión de continuar en la capital española, el panorama indica que el brasileño podría tener minutos reducidos, ya que el cuerpo técnico mantiene como titulares habituales a la dupla Mbappé-Vinicius y le otorga participación constante a Carlos Espí.
En ese contexto, Endrick habría dado su palabra a la Roma de la Serie A de Italia para jugar en el club durante la próxima temporada.
Según informa Corriere, Endrick tuvo contactos con el club italiano, que estaría decidido a ficharlo en enero del 2027. "Para el club ahora es una prioridad", aseguraron en Roma.
La idea de Endrick es analizar como se desarrollan los próximos meses en Real Madrid, pero internamente se habla de contactos con la directiva de Roma, que lo pretende para el comienzo del próximo año, tal como hizo Lyon en su momento.
La falta de minutos y la fuerte competencia en la plantilla madridista serían algunos de los factores que habrían llevado al futbolista a considerar una salida, entendiendo que necesita jugar con regularidad para continuar con su desarrollo y demostrar el potencial que lo convirtió en uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial.
En caso de concretarse, Endrick podría aterrizar en el fútbol italiano mediante una cesión, una operación que le permitiría mantenerse vinculado al Real Madrid mientras adquiere experiencia en una liga diferente y asume mayores responsabilidades ofensivas.