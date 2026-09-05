La dominicana que conquistó el Miss Mundo 2026: ella es la bella Joheirry Mola

La bellísima Joheirry Mola Domínguez se convirtió este sábado 5 de septiembre en la ganadora de la corona de Miss Mundo 2026, dándole así otra corona en este certamen a su país, República Dominicana.
La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola (c) saluda al ganar la corona de Miss Mundo 2026 este sábado, tras imponerse en la final a la española Elisabeth Reynés, en una gala celebrada en la ciudad costera de Nha Trang (Vietnam). EFE/ Héctor Pereira
Joheirry Mola tiene 24 años y es una profesora de cuarto grado en las materias de Language y Social Studies.
La joven estudió Dirección y Gestión Empresarial en la Universidad Iberoamericana (Unibe), pero se enamoró de la educación primaria.
Nació en Nueva York, Estados Unidos, y se mudó a Santo Domingo, República Dominicana, cuando tenía 6 años de edad. Es hija de padres dominicanos, madre de La Vega y padre de Distrito Nacional.
A pesar de haber nacido en el extranjero, Mola se define como "dominicana de pura cepa".
En una entrevista en "Con Jatnna", Mola afirmó que desde niña soñó con ser reina de belleza porque "no es solamente verme linda con la corona y la banda, sino el impacto que tú puedes hacer a través de la corona".
"Yo tengo mi filosofía de vida que es que servir con amor transforma el mundo, o sea, poder servir, ayudar a las personas, sin esperar nada a cambio, porque al final ese es el sentido de la vida", señaló.
Mola explicó que trabajo de la mano con Voices Of Tomorrow para su proyecto social, que se basa en crear un programa de inglés para niños residentes en comunidades vulnerables.
"Aspiramos en formar una generación bilingüe que tenga más oportunidades y darles esperanza para un futuro mejor", precisó.