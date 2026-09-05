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La dominicana que conquistó el Miss Mundo 2026: ella es la bella Joheirry Mola

Joheirry Mola es maestra de educación primaria y también ha colaborado como corresponsal para la cadena Univisión.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 16:53 -
  • Redacción web
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La bellísima Joheirry Mola Domínguez se convirtió este sábado 5 de septiembre en la ganadora de la corona de Miss Mundo 2026, dándole así otra corona en este certamen a su país, República Dominicana.

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La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola (c) saluda al ganar la corona de Miss Mundo 2026 este sábado, tras imponerse en la final a la española Elisabeth Reynés, en una gala celebrada en la ciudad costera de Nha Trang (Vietnam). EFE/ Héctor Pereira

 Héctor Pereira / EFE
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Joheirry Mola tiene 24 años y es una profesora de cuarto grado en las materias de Language y Social Studies.
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La joven estudió Dirección y Gestión Empresarial en la Universidad Iberoamericana (Unibe), pero se enamoró de la educación primaria.
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Nació en Nueva York, Estados Unidos, y se mudó a Santo Domingo, República Dominicana, cuando tenía 6 años de edad. Es hija de padres dominicanos, madre de La Vega y padre de Distrito Nacional.

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A pesar de haber nacido en el extranjero, Mola se define como "dominicana de pura cepa".

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En una entrevista en "Con Jatnna", Mola afirmó que desde niña soñó con ser reina de belleza porque "no es solamente verme linda con la corona y la banda, sino el impacto que tú puedes hacer a través de la corona".

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"Yo tengo mi filosofía de vida que es que servir con amor transforma el mundo, o sea, poder servir, ayudar a las personas, sin esperar nada a cambio, porque al final ese es el sentido de la vida", señaló.

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Mola explicó que trabajo de la mano con Voices Of Tomorrow para su proyecto social, que se basa en crear un programa de inglés para niños residentes en comunidades vulnerables.

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"Aspiramos en formar una generación bilingüe que tenga más oportunidades y darles esperanza para un futuro mejor", precisó.

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