¡De la Selección de Honduras al púlpito! Cambió el fútbol por la palabra de Dios

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con la conquista del campeonato de Liga Nacional con Motagua en la temporada 2010-2011. Además, durante el torneo 2011-2012 se convirtió en uno de los futbolistas más constantes de la plantilla, al punto de recibir el sobrenombre de “El Hombre de Hierro”, debido a su regularidad y presencia en los partidos del equipo.