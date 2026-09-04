Barcelona se reúne con crack, blindaje 150 millones y nuevo contrato a Luis Enrique

El mercado de fichajes finalizó el paso martes, pero los grandes equipos siguen anunciando los últimos movimientos.
Maresca sobre el fichaje: "Enzo Fernández... hemos fichado a un ganador. Sabe cómo ganar - Copadel Mundo, Mundial de Clubes. ¡Y lo principal es que es un ganador!. Puedo prometerles que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores estaban preguntando si venía o no, ¡porque lo querían con nosotros!"
Leroy Sané busca salir de la liga turca debido a su descontento con el rumbo de su carrera profesional. A sus 30 años, el atacante teutón resulta un fichaje atractivo para equipos de menor perfil en Europa. Sin embargo, el jugador tendrá que aguardar hasta enero para concretar su traspaso a un nuevo destino.
CONFIRMADO // Fabrizio Romano informa que "¡Marcelo Gallardo asume como nuevo director técnico de la selección nacional de Ecuador! El "Muñeco" firma un contrato a largo plazo hasta el Mundial de 2030, con la misión de dirigir a Ecuador en los próximos grandes torneos. Llega en reemplazo de Beccacece", respaldó en la información de César Luis Merlo.
Roberto De Zerbi a Sky Sports sobre la oferta a Richarlison: “No sé si hay una oferta de Turquía... pero sé que hubo una oferta antes del cierre del mercado de fichajes, pero él no aceptó esa oferta. Para mí nada cambia”.
Por su parte, el Tottenham dejó al brasileño fuera de la lista para disputar la Premier League. La competición inglesa solo permite la inscripción de 25 jugadores y el club londinense ha optado por dejar sin ficha al brasileño, cuyo deseo en los últimos días del mercado de fichajes era volver al Everton, donde jugó sus mejores minutos en Inglaterra. Esto obligará al delantero a buscarse una salida en los próximos días a alguno de los clubes de las ligas que aún tienen el mercado abierto, como Arabia Saudí y Turquía.
Según The Mirror, el Arabian Falcons de Emiratos Árabes Unidos, club que se fundó en 2023, presentó una oferta al extremo inglés Jadon Sancho, quien se encuentra como agente libre.
OFICIAL // El Arsenal confirmó el traspaso del brasileño Gabriel Martinelli al Al Hilal de Arabia Saudí por 65 millones de euros, la venta más cara de la historia de los 'Gunners'. Incluso, tuvo su debut este viernes ante el Al Shabab.
Fabrizio Romano informa que Sergej Jakirović firmó un nuevo contrato por dos años más un año opcional con el Hull City.
OFICIAL // Asimismo, el PSG anunció la renovación del portugués, Joao Neves con un contrato hasta 2031.
OFICIAL // Lucas Beraldo también amplió su vínculo con el PSG hasta 2031. Los parisinos anunciaron varias renovaciones.
OFICIAL // El francés Senny Mayulu también continuará en las filas del PSG y renovó su contrato hasta 2031.
OFICIAL // El ecuatoriano William Pacho también amplió su contrato con el PSG hasta junio del 2031.
OFICIAL // PSG también aprovechó para anunciar la renovación del campeón del mundo con España, Fabián Ruiz. Su contrato es hasta 2028.
Informa Diario AS que el FC Barcelona busca asegurar la permanencia del delantero, Hamza Abdelkarim tras su destacado papel en el Mundial 2026 y la pretemporada con Hansi Flick.
Asimismo, desde SPORT informan que el Barça se reunió en la Ciutat Esportiva con Christian Emile, representante del delantero egipcio, para empezar a tratar el tema de su nuevo contrato. Para evitar una salida prematura, la directiva trabaja en renovar su contrato para elevar su cláusula de rescisión de 15 a 150 millones de euros.
OFICIAL // El París Saint-Germain comunicó este viernes la renovación de Luis Enrique Martínez como entrenador del equipo hasta 2030, según anunció antes del inicio del encuentro contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes.