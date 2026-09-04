Barcelona se reúne con crack, blindaje 150 millones y nuevo contrato a Luis Enrique

Por su parte, el Tottenham dejó al brasileño fuera de la lista para disputar la Premier League. La competición inglesa solo permite la inscripción de 25 jugadores y el club londinense ha optado por dejar sin ficha al brasileño, cuyo deseo en los últimos días del mercado de fichajes era volver al Everton, donde jugó sus mejores minutos en Inglaterra. Esto obligará al delantero a buscarse una salida en los próximos días a alguno de los clubes de las ligas que aún tienen el mercado abierto, como Arabia Saudí y Turquía.