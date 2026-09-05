Unidos por la inclusión: así fue la gala benéfica de CREER

En un ambiente de solidaridad y elegancia, CREER, (Centro de Rendimiento Educativo Especial) institución dedicada a brindar atención y terapias a niños con autismo y neurodivergencias, organizó una gala benéfica en el piso 8 de la Torre Banpaís. La velada reunió a empresarios, profesionales y miembros de la sociedad sampedrana, quienes se sumaron a esta iniciativa con el propósito de fortalecer los programas de apoyo que CREER ofrece a las familias. Durante el evento, se destacó la importancia de generar espacios inclusivos y de sensibilización hacia la comunidad neurodivergente.
Gabriela Villafranca con María Lourdes Montalván, Karla de Villar y Romina de Bueso.
Fabián Flores con Roberto Flores, Circe Galdámez, Ana Barletta, Carmen Morales, Félix Rivera y Juan Alvarado.
Patricia Jaar y Mónica Canales.
Stefano Racciatti y Carmen Barletta.
George Gatlin y Alejandra Barletta.
Mariela Canahuati con Carla Barletta y Arielle Canahuati.
Ligia Castro con Ana Serrano y Carolina Vélez, quienes forman parte de la junta directiva de CREER.
Johanna y Manuel Maldonado.
Laura de Fiallos y Nancy Rodríguez.
Alexandra Downing y Sebastián Fúnez.
Ana Reyes y Andrea Mendieta.
Marcela de Larach y Karla de Villar.
Lourdes de Bueso con María Clara Gómez y Alexa Tábora.
Guillermo Pineda y Rocío Banegas.
El DJ B3is animó la velada.
El ilusionista costarricense Diego Vargas fue el gran invitado de la noche.