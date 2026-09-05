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Unidos por la inclusión: así fue la gala benéfica de CREER

La gala, celebrara en la torre de Banpaís, ofreció una experiencia sensorial única, con gastronomía y pastelería de autor, además de presentaciones artísticas que acompañaron la velada.

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 11:30 -
  • Daniela Ramos
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En un ambiente de solidaridad y elegancia, CREER, (Centro de Rendimiento Educativo Especial) institución dedicada a brindar atención y terapias a niños con autismo y neurodivergencias, organizó una gala benéfica en el piso 8 de la Torre Banpaís. La velada reunió a empresarios, profesionales y miembros de la sociedad sampedrana, quienes se sumaron a esta iniciativa con el propósito de fortalecer los programas de apoyo que CREER ofrece a las familias. Durante el evento, se destacó la importancia de generar espacios inclusivos y de sensibilización hacia la comunidad neurodivergente.

 Fotos: Moisés Valenzuela
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Gabriela Villafranca con María Lourdes Montalván, Karla de Villar y Romina de Bueso.

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Fabián Flores con Roberto Flores, Circe Galdámez, Ana Barletta, Carmen Morales, Félix Rivera y Juan Alvarado.

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Patricia Jaar y Mónica Canales.

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Stefano Racciatti y Carmen Barletta.

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George Gatlin y Alejandra Barletta.

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Mariela Canahuati con Carla Barletta y Arielle Canahuati.

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Ligia Castro con Ana Serrano y Carolina Vélez, quienes forman parte de la junta directiva de CREER.

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Johanna y Manuel Maldonado.

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Laura de Fiallos y Nancy Rodríguez.

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Alexandra Downing y Sebastián Fúnez.

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Ana Reyes y Andrea Mendieta.

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Marcela de Larach y Karla de Villar.

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Lourdes de Bueso con María Clara Gómez y Alexa Tábora.

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Guillermo Pineda y Rocío Banegas.

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El DJ B3is animó la velada.

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El ilusionista costarricense Diego Vargas fue el gran invitado de la noche.

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