Unidos por la inclusión: así fue la gala benéfica de CREER

En un ambiente de solidaridad y elegancia, CREER, (Centro de Rendimiento Educativo Especial) institución dedicada a brindar atención y terapias a niños con autismo y neurodivergencias, organizó una gala benéfica en el piso 8 de la Torre Banpaís. La velada reunió a empresarios, profesionales y miembros de la sociedad sampedrana, quienes se sumaron a esta iniciativa con el propósito de fortalecer los programas de apoyo que CREER ofrece a las familias. Durante el evento, se destacó la importancia de generar espacios inclusivos y de sensibilización hacia la comunidad neurodivergente.