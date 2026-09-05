¿Qué pasó con Zenyazen Escobar? Estas son las hipótesis sobre la muerte del diputado

El diputado federal de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, fue encontrado muerto la mañana de ayer viernes 4 de septiembre dentro de un vehículo, a un costado de la carretera federal Veracruz-Xalapa, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, México.
De acuerdo con medios mexicanos, el legislador, de 42 años, presentaba una herida producida por arma de fuego.
En el interior del automóvil también fue localizada un arma, elemento que forma parte de las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.
El hallazgo se produjo en un acotamiento de la carretera, en las inmediaciones de la comunidad de La Gloria.
Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias.
Una de las líneas que ha sido mencionada en los primeros reportes es la posibilidad de que Escobar se haya disparado a sí mismo.
Esta hipótesis está relacionada con el hecho de que el diputado fue localizado dentro de su vehículo y con un arma en el mismo lugar.
Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
La Fiscalía ha señalado que se deben realizar los peritajes correspondientes antes de establecer la causa y la mecánica de la muerte.
Otra de las hipótesis que se mantiene dentro de las investigaciones es que el diputado haya sido víctima de un ataque.
Algunos medios mexicanos también han planteado la posibilidad de un asalto, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente que el móvil haya sido el robo ni que existan personas detenidas por estos hechos.
El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que, de acuerdo con las primeras observaciones, el vehículo no presentaba daños o señales evidentes de una agresión. No obstante, las autoridades han evitado adelantar una conclusión sobre lo ocurrido.
Debido a que Escobar era diputado federal, la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si se trató de un homicidio, un suicidio u otro hecho relacionado con el uso del arma de fuego.
Zenyazen Escobar tenía trayectoria en el ámbito educativo y político de Veracruz. Fue secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García y posteriormente ocupó cargos legislativos antes de llegar a la Cámara de Diputados federal como integrante de Morena, el partido político de la actual presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.