Escalofriantes detalles surgen tras asesinatos de músico de Camilo Séptimo y su familia

En el segundo piso fueron encontrados los cuerpos de J.S.M.O., de 38 años; Ana, de 35 años y embarazada; y su hija Sofía, de tres años. El hombre estaba en un sofá de la recámara principal, con un disparo en la cabeza, amordazado con cinta adhesiva industrial y sujeto con cinchos. Ana también estaba amordazada y maniatada en el baño, mientras que la menor permanecía sobre sus piernas. Ambas presentaban heridas de bala en la cabeza. En otra habitación, ubicada en el primer nivel, fue localizada Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba como niñera de la familia. La joven estaba atada y presentaba heridas de bala en la parte superior de la espalda y en la base de la cabeza.