Revelan cómo hacía la red de estafa por phishing en San Pedro Sula y Tegucigalpa

Una presunta red de seis estafadores informáticos habría utilizado la modalidad de “phishing” para acceder a la banca en línea de un ciudadano y ejecutar 17 transferencias por más de L586,000 en apenas 41 minutos, según una investigación de la Atic y la FEPROSI.
La operación permitió la captura de Elvin Ernesto Osorto Galo, su pareja Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Exsal Ferrera Díaz, Enma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elsa Alejandra Fúnez Aguilar. Los sospechosos fueron detenidos en Tegucigalpa, Danlí y San Pedro Sula.
El primer paso habría sido obtener acceso a la información de la víctima. Para ello, los sospechosos presuntamente recurrieron al “phishing”, una modalidad de fraude en la que los delincuentes se hacen pasar por entidades o personas de confianza mediante mensajes, correos o sitios falsos para engañar a las víctimas y obtener información confidencial.
Con los datos de acceso a la banca en línea, los presuntos integrantes de la red habrían ingresado a la cuenta de la víctima y comenzado a movilizar el dinero. La investigación de la Atic establece que las operaciones se realizaron en un período de apenas 41 minutos.
En ese corto lapso se ejecutaron 17 transferencias bancarias, por un monto total de L586,579.00. El dinero habría sido enviado hacia distintas cuentas bancarias que estaban a nombre de terceras personas vinculadas con los seis detenidos, según las diligencias realizadas por los investigadores.
El movimiento de los fondos hacia varias cuentas habría permitido distribuir el dinero entre diferentes destinatarios. Por estos hechos, el Ministerio Público supone a los seis capturados responsables de los delitos de receptación de estafa informática y asociación para delinquir.
El “phishing” puede comenzar con un mensaje aparentemente legítimo que busca provocar que la víctima entregue sus datos. “Los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas o personas de confianza”, explicó el Ministerio Público al describir esta modalidad, mediante la cual pueden obtener contraseñas, información bancaria u otros datos personales.
La FEPROSI y la Atic mantienen la investigación para esclarecer la participación que habría tenido cada uno de los sospechosos en el movimiento del dinero. El Ministerio Público recomendó a la población no abrir enlaces sospechosos, verificar directamente con las instituciones la autenticidad de los mensajes y denunciar cualquier intento de fraude informático.