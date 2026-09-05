Mente Sana 2026 capacita a docentes sobre salud mental en Cortés

Docentes de varios centros educativos de Cortés participaron este sábado en una jornada de capacitación sobre salud mental, como parte de la tercera edición del proyecto Mente Sana 2026, impulsado por diario LA PRENSA previo a su lanzamiento del martes 8 de septiembre.
La actividad marcó el primer paso de esta nueva edición del proyecto, que busca visibilizar los trastornos de salud mental que afectan a niños y adolescentes y generar herramientas que puedan ser utilizadas en los hogares y las comunidades.
Durante la jornada participaron autoridades educativas, representantes del Colegio de Psicólogos de Honduras, Fundación Diunsa, psicólogos y docentes de distintos centros educativos de Cortés, quienes recibieron capacitación sobre diferentes problemas relacionados con la salud mental.
Entre los participantes estuvieron Rafael Eduardo Rodríguez, director Departamental de Educación de Cortés; Rafael Mejía Perdomo, presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, capítulo Cortés; y Carolina Costa, subdirectora de proyectos de la Dirección Departamental de Educación de Cortés.
También participaron Suyapa Enamorado, directora municipal de Educación; Ana Reyes, representante de Fundación Diunsa; y los psicólogos Josías Guzmán, Claudia Avilés e Isabel Vásquez. La jornada contó además con la presencia de Tania Corona, jefa de Redacción de LA PRENSA.
Los docentes participantes pertenecen al Centro Hogar San José, Escuela Soledad Fernández, CEB Dionisio de Herrera y CEB Lila Luz de Maradiaga. Ellos fueron parte de las actividades de formación que anteceden al recorrido de Mente Sana 2026 por los centros educativos.
La primera capacitación estuvo a cargo del psicólogo Josías Guzmán, quien abordó el tema de la ansiedad, uno de los problemas de salud mental que puede presentarse durante las diferentes etapas de desarrollo de niños y adolescentes.
Posteriormente, la psicóloga Claudia Avilés explicó qué es la depresión y cuáles son sus principales síntomas. La capacitación permitió a los docentes conocer aspectos relacionados con este trastorno y la importancia de identificar señales que puedan requerir atención.
Luego de una pausa para un coffee break, las actividades continuaron con la participación de la psicóloga Isabel Vásquez, quien desarrolló el tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
La última exposición estuvo a cargo del psicólogo Rafael Mejía, quien habló sobre la adicción a las pantallas y las redes sociales, un tema relacionado con situaciones que los docentes enfrentan en sus centros educativos.
La capacitación forma parte de la preparación para el desarrollo de Mente Sana 2026, que busca acercar información sobre salud mental a las comunidades educativas y contribuir a que docentes y familias cuenten con mayores herramientas para abordar estas situaciones.
Al finalizar la jornada, los docentes recibieron diplomas que certifican su participación en la capacitación. Los reconocimientos fueron entregados por los directores de los centros educativos participantes.
El próximo paso será el recorrido de Mente Sana 2026 por las escuelas, programado para el 21 de septiembre. Con esta jornada de capacitación, LA PRENSA y sus aliados dieron inicio a una nueva etapa de la iniciativa enfocada en promover la atención de la salud mental de niños y adolescentes.
Astrid Zambrano, host de la jornada de capacitación de Mente Sana 2026, durante el desarrollo de la actividad organizada por LA PRENSA.