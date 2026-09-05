Seis horas sin luz este domingo 6 de septiembre en estos sectores de Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este domingo 6 de septiembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en una zona específica del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos seis horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Añadió que los circuitos afectados por el mantenimiento son LPT-L203 y LPT-L204, correspondientes a la subestación La Puerta.
Los sectores que serán afectados por los cortes de luz forman parte del municipio de San Pedro Sula, región norte de Honduras.
En ese sentido, la estatal eléctrica pidió paciencia y compresión a los abonados del servicio durante la interrupción programada.
Los cortes programados para este domingo solo afectarán a estos sectores de San Pedro Sula, de acuerdo con lo publicado por la Enee.
Circuito LPT-L204: Colonias San Luis, La Paz, barrio Las Palmas, colonia Montefresco, colonia Montefresco Centro, colonia Valle de Sula, barrio San Francisco, colonia La Unión, colonia Islas del Progreso I, colonia Flor del Valle (Oeste), barrio Cabañas (Sur), colonia Rápalo, Aguas de San Pedro, Clínica Ochoa, Expreco, Plásticos Vanguardia y Europlast.
Circuito LPT-L203: Colonia San José V, colonia Buenos Amigos, colonia Montefresco Este, colonia Jerusalén, residencial Palos Verdes, Corporación Flores, Hondutel La Puerta, Infop, Inmsa, terminal de buses (Este) y edificio de la Corte Suprema de Justicia.