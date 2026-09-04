Los mejores destinos de Honduras para disfrutar del Feriado Morazánico 2026

Roatán (Islas de la Bahía): Esta isla es conocida por sus playas de arena blanca y aguas color turquesa donde el arrecife de coral está a unos metros nadando. Las actividades a realizar son nadar e interactuar con delfines en Sandy Bay, hacer snorkel en el arrecife de West Bay, recorrer West End y disfrutar de sus resorts all-inclusive.
Pulhapanzak (Cortés): Tiene una de las cataratas más imponentes del país. Su impresionante caída de agua, rodeada de vegetación tropical, ofrece una de las postales más reconocidas de Honduras. Entre las actividades que se pueden realizar se encuentran el canopy, el recorrido guiado detrás de la cascada y el baño en las pozas del río.
Tela (Atlántida): Ubicado en el Caribe hondureño, ofrece kilómetros de playas públicas, una vibrante cultura garífuna y una variada gastronomía con opciones para distintos presupuestos. Además de sus playas, este destino cuenta con reservas naturales como el Jardín Botánico Lancetilla y el Parque Nacional Jeannette Kawas.
Comayagua: Considerada como el destino turístico colonial y religioso más importante del país, cuenta con un casco histórico bellamente conservado. Su atractivo visual es la Catedral de la Inmaculada Concepción donde se alberga el reloj más antiguo de América.
Lago de Yojoa: Es un destino versátil, reconocido por su gastronomía, entre la que destaca el pescado frito con tajadas y repollo como uno de sus platillos principales.
Omoa (Cortés): Su principal atractivo es la Fortaleza de San Fernando de Omoa, la estructura militar española del siglo XVIII más grande de Centroamérica. Además, cuenta con playas de poco oleaje y restaurantes de mariscos ideales para disfrutar en familia.
La Ceiba (Atlántida): Es conocida como la capital del Ecoturismo y la tercera ciudad más grande del país. Cuenta con hermosas playas, pero también destaca por la cuenca del río Cangrejal y el Parque Nacional Pico Bonito, lo que la convierte en uno de los principales destinos de aventura de la región.
Cantarranas (Francisco Morazán): Es conocida como la "Ciudad Selfie" por ser un municipio pintoresco y cuenta con una galería de arte al aire libre con más de 100 murales de artistas nacionales e internacionales, lo que hace que sea un destino fascinante a un costo mínimo.
Valle de Ángeles (Francisco Morazán): Destaca por su clima fresco, arquitectura colonial, calles empedradas, casas de teja roja y talleres artesanales. Es el lugar por excelencia para adquirir artesanías en cuero y madrera tallada.
Gracias (Lempira): Ofrece una experiencia de relajación en un entorno natural, combinada con una mezcla única de historia lenca y arquitectura colonial. Es famoso por sus aguas termales rodeadas de bosque, además de sitios como el Fuerte San Cristóbal y la Casa de Las Mercedes. También ofrece opciones de senderismo en el Parque Nacional Montaña de Celaque.
Santa Rosa de Copán (Copán): Es considerada la capital del buen café y una de las ciudades más prósperas del occidente hondureño. Destaca por su arquitectura, ambiente tranquilo y calles empedradas iluminadas por faroles. Su gastronomía combina la cultura del café de especialidad con la tradición y calidad del tabaco.
Ojojona (Francisco Morazán): Este pueblo es famoso por estar rodeado de densos pinares, sus casas de adobe blanco y su tradición alfarera de barro quemado. Es una opción ideal para una escapada familiar y económica.
Amapala: Es el principal destino turístico del Pacífico hondureño, accesible mediante un viaje en lancha desde Coyolito, destaca por sus playas de arena volcánica negra, la figura de su volcán extinto y los mejores atardeceres en el sur de Honduras.
Útila (Islas de la Bahía): Es conocida mundialmente como uno de los lugares más económicos del planeta para certificarse en buceo.