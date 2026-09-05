Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara

Explicó que posteriormente terminó de preparar la cena y le llevó café a Barahona, quien se encontraba escuchando música. Poco después, escuchó que el hombre había sido interceptado dentro de la vivienda. “Yo estaba haciendo la cena. Inmediatamente después terminé de hacerla, le llevé café. Él estaba escuchando música, como siempre”, manifestó la pareja del fallecido.