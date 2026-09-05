Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara

Óscar Armando Barahona, conocido en redes sociales como “Yon Berry”, fue asesinado a disparos durante la noche del pasado jueves 3 de septiembre, en el interior de su vivienda ubicada en Santa Rita, Santa Bárbara.
De acuerdo con las autoridades, varios individuos ingresaron a la vivienda y atacaron a Barahona con un arma de fuego.
El conocido creador de contenido de la zona noroccidental recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar.
El ataque ocurrió en presencia de su pareja, quien se encontraba dentro de la vivienda al momento del hecho. La identidad de la mujer no fue sido revelada por seguridad.
La pareja de Barahona relató que minutos antes del ataque los perros de la casa comenzaron a ladrar de manera inusual.
Según su testimonio, ella le pidió que cenara y que bajara el volumen de la música debido a que había escuchado a los animales ladrar constantemente.
“Le decía: ‘Vaya, cene’. También le decía que le bajara el volumen al sonido porque escuchaba que ladraban los perros”, relató la mujer al recordar los momentos previos al crimen.
Explicó que posteriormente terminó de preparar la cena y le llevó café a Barahona, quien se encontraba escuchando música. Poco después, escuchó que el hombre había sido interceptado dentro de la vivienda. “Yo estaba haciendo la cena. Inmediatamente después terminé de hacerla, le llevé café. Él estaba escuchando música, como siempre”, manifestó la pareja del fallecido.
“Él estaba agachado. De repente escuché que lo interceptaron. No le puedo decir más”, agregó la mujer, quien presenció el ataque contra el creador de contenido.
Barahona era conocido en Santa Rita por compartir contenido relacionado con distintos lugares de la zona y por informar a sus seguidores sobre distintas noticias registradas en el departamento de Santa Bárbara.
Su última publicación en redes sociales estuvo relacionada con un altercado entre dos mujeres registrado en el sector de La Ceibita, municipio de Quimistán. Horas después de esa publicación, fue atacado a disparos dentro de su vivienda.