  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara

El creador de contenido fue atacado a disparos durante la noche del pasado jueves 3 de septiembre; su pareja se encontraba en la vivienda al momento del crimen

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 09:11 -
  • Redacción La Prensa
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
1 de 11
Leer el artículo

Óscar Armando Barahona, conocido en redes sociales como “Yon Berry”, fue asesinado a disparos durante la noche del pasado jueves 3 de septiembre, en el interior de su vivienda ubicada en Santa Rita, Santa Bárbara.
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
2 de 11
Leer el artículo

De acuerdo con las autoridades, varios individuos ingresaron a la vivienda y atacaron a Barahona con un arma de fuego.
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
3 de 11
Leer el artículo

El conocido creador de contenido de la zona noroccidental recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar.
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
4 de 11
Leer el artículo

El ataque ocurrió en presencia de su pareja, quien se encontraba dentro de la vivienda al momento del hecho. La identidad de la mujer no fue sido revelada por seguridad.

Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
5 de 11
Leer el artículo

La pareja de Barahona relató que minutos antes del ataque los perros de la casa comenzaron a ladrar de manera inusual.
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
6 de 11
Leer el artículo

Según su testimonio, ella le pidió que cenara y que bajara el volumen de la música debido a que había escuchado a los animales ladrar constantemente.
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
7 de 11
Leer el artículo

“Le decía: ‘Vaya, cene’. También le decía que le bajara el volumen al sonido porque escuchaba que ladraban los perros”, relató la mujer al recordar los momentos previos al crimen.
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
8 de 11
Leer el artículo

Explicó que posteriormente terminó de preparar la cena y le llevó café a Barahona, quien se encontraba escuchando música. Poco después, escuchó que el hombre había sido interceptado dentro de la vivienda. “Yo estaba haciendo la cena. Inmediatamente después terminé de hacerla, le llevé café. Él estaba escuchando música, como siempre”, manifestó la pareja del fallecido.
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
9 de 11
Leer el artículo

“Él estaba agachado. De repente escuché que lo interceptaron. No le puedo decir más”, agregó la mujer, quien presenció el ataque contra el creador de contenido.
Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
10 de 11
Leer el artículo

Barahona era conocido en Santa Rita por compartir contenido relacionado con distintos lugares de la zona y por informar a sus seguidores sobre distintas noticias registradas en el departamento de Santa Bárbara.

Esto publicó el creador de contenido Yon Berry horas antes de ser asesinado en Santa Bárbara
11 de 11
Leer el artículo

Su última publicación en redes sociales estuvo relacionada con un altercado entre dos mujeres registrado en el sector de La Ceibita, municipio de Quimistán. Horas después de esa publicación, fue atacado a disparos dentro de su vivienda.
Cargar más fotos