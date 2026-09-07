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Matan a un hombre frente a su hija y le roban el carro en Choloma

José David Sánchez murió tras ser acribillado en la colonia Armando Gale 2. El hecho violento ocurrió frente a su hija de 2 años

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 10:52 -
  • Redacción La Prensa
Matan a un hombre frente a su hija y le roban el carro en Choloma

Las autoridades acordonaron el lugar donde quedó el cuerpo de la víctima.

 Foto: Franklin Muñóz.

Choloma, Cortés. Un hombre identificado preliminarmente como José David Sánchez, de 22 años, fue asesinado frente a su hija de 2 años por varios sujetos que, presuntamente, intentaron robarle su vehículo. El hecho ocurrió en la colonia Armando Gale 2, en el municipio de Choloma.

De acuerdo con los testimonios, el joven se habría resistido al robo de su vehículo, una camioneta Hilux de color rojo.

Los vecinos relataron que José David Sánchez habría intentado escapar del lugar mientras llevaba a su hija en brazos, en un aparente intento por evitar que los sujetos le quitaran el vehículo. Sin embargo, el joven recibió varios disparos y quedó gravemente herido. Posteriormente, se confirmó su muerte en el lugar.

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En un video que circula en redes sociales se observa al hombre tendido en el suelo, junto a una pared, mientras una menor de edad permanece a pocos centímetros de distancia.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de los responsables. Las autoridades correspondientes deberán establecer cómo ocurrió el hecho y determinar el móvil del crimen.

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