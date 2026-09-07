Matan a un hombre frente a su hija y le roban el carro en Choloma

Choloma, Cortés. Un hombre identificado preliminarmente como José David Sánchez, de 22 años, fue asesinado frente a su hija de 2 años por varios sujetos que, presuntamente, intentaron robarle su vehículo. El hecho ocurrió en la colonia Armando Gale 2, en el municipio de Choloma.

De acuerdo con los testimonios, el joven se habría resistido al robo de su vehículo, una camioneta Hilux de color rojo.

Los vecinos relataron que José David Sánchez habría intentado escapar del lugar mientras llevaba a su hija en brazos, en un aparente intento por evitar que los sujetos le quitaran el vehículo. Sin embargo, el joven recibió varios disparos y quedó gravemente herido. Posteriormente, se confirmó su muerte en el lugar.