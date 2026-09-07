Atic cae ahora a clínica sampedrana Medisan tras denuncias

San Pedro Sula, Honduras. Autoridades de diferentes agencias e instituciones del Estado intervinieron este lunes 7 de septiembre las instalaciones de Medisan, una clínica en San Pedro Sula señalada por operar bajo un esquema de consultas gratuitas que derivaban en diagnósticos presuntamente falsos y la posterior venta de costosos tratamientos.

La intervención ocurre después de que una investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus documentara el funcionamiento del establecimiento y las prácticas utilizadas para atraer y persuadir a potenciales pacientes.

LA PRENSA Premium conoció que en el operativo participan autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula.

La acción se produjo una semana después de que LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus revelaran la operación de este establecimiento y sus similitudes con una modalidad denunciada en Colombia, mediante la cual se infunde temor a los pacientes con supuestos diagnósticos obtenidos a través de máquinas de cuestionada eficacia científica para posteriormente persuadirlos de adquirir tratamientos mediante contratos de elevados montos.