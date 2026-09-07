Atic cae ahora a clínica sampedrana Medisan tras denuncias

<b>San Pedro Sula, Honduras. </b>Autoridades de diferentes agencias e instituciones del Estado intervinieron este lunes 7 de septiembre las instalaciones de <b>Medisan</b>, una clínica en San Pedro Sula señalada por operar bajo un esquema de consultas gratuitas que derivaban en diagnósticos presuntamente falsos y la posterior venta de costosos tratamientos. La intervención ocurre después de que una investigación de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/medisan-honduras-socia-acciones-negocio-colombia-estafa-GL31902598" target="_blank"> LA PRENSA Premium y</a> EL HERALDO Plus documentara el funcionamiento del establecimiento y las prácticas utilizadas para atraer y persuadir a potenciales pacientes.<b>LA PRENSA Premium</b> conoció que en el operativo participan autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Región Metropolitana de Salud de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/proteccion-consumidor-denuncia-ministerio-publico-denuncia-clinica-estafas-LI31933448" target="_blank"> San Pedro Sula. </a>La acción se produjo una semana después de que <b>LA PRENSA Premium</b> y EL HERALDO Plus revelaran la operación de este establecimiento y sus similitudes con una modalidad denunciada en Colombia, mediante la cual se infunde temor a los pacientes con supuestos diagnósticos obtenidos a través de máquinas de cuestionada eficacia científica para posteriormente persuadirlos de adquirir tratamientos mediante contratos de elevados montos.