Seis personas mueren atrapadas en un vehículo de transporte público inundado en México

Ciudad de México. Seis pasajeros perdieron la vida tras quedar atrapados a bordo de un vehículo de transporte público que se detuvo en medio de una severa inundación registrada entre el domingo y este lunes en la zona metropolitana del Estado de México (centro).

Según informan medios locales, el agua acumulada habría alcanzado el sistema del vehículo adaptado para funcionar con gas, provocando una falla mecánica y una fuga directa de combustible hacia el interior del habitáculo.

Tres de las víctimas fallecieron intoxicadas dentro de la unidad al no poder abrir los accesos a tiempo, mientras que los tres pasajeros restantes se desplomaron a pocos metros del transporte tras haber logrado descender en un intento desesperado por ponerse a salvo.

La tragedia ocurrió en la localidad de Bosques de Tultitlán, sobre una de las principales arterias viales, a causa de las intensas precipitaciones torrenciales que azotaron la región central del país y provocaron graves anegaciones.