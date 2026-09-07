Al menos cinco muertos tras estrellarse un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami

Benitez destacó que, a su llegada, los profesionales se enfocaron en extinguir el incendio y salvar a varias víctimas que se quedaron atrapadas en vehículos impactados por la aeronave.

El avión chocó en la carretera con varios vehículos y más de sesenta unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate se desplazaron al lugar del incidente.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, anotó en la conferencia de prensa Erica Benitez , jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

En una rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, informó de que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Nueva York. Al menos cinco personas fallecieron tras estrellarse un avión de carga de la compañía Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami , según confirmaron las autoridades de EE.UU.

El avión afectado es un Boeing 767-300 operado por 21 Air que se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), que ha abierto una investigación del suceso.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave varada en medio de la carretera, con una gran llamarada de humo a sus espaldas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) también ha enviado un equipo de intervención para investigar el accidente.

Por su parte, Kelly Nantel, portavoz de Amazon, señaló en X que la empresa está “colaborando estrechamente con las autoridades locales para entender exactamente lo sucedido”.

“En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas”, aseguró. Mientras, Boeing expresó en un breve comunicado remitido a EFE su “más sentido pésame a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida” en el siniestro.

“Nuestros pensamientos están con los heridos y todos los afectados por esta tragedia. Boeing colabora con la investigación dirigida por la NTSB”, agregó la empresa.

Según detalló la compañía, el 767-300 se entregó por primera vez como avión de pasajeros en 1994 y posteriormente fue convertido en avión de carga “por un tercero”.

Tras el accidente, todas las pistas y vías de rodaje del aeropuerto permanecen cerradas y se han suspendido todos los despegues y aterrizajes previstos para hoy, según dijo el propio aeropuerto en su perfil de X.

El accidente de hoy recuerda a otro similar que ocurrió en 1997 en el mismo aeropuerto, donde un avión de carga con destino a República Dominicana también se salió de la pista y explotó tras patinar por una autopista y un aparcamiento, matando a cinco personas. EFE