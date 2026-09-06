Tabla posiciones tras victoria de Real España vs UPNFM; así queda el liderato

San Pedro Sula, Honduras.

Triple empate en la cima. La jornada 6 está llegando a su final luego del Real España vs. Lobos UPNFM y lo que queda claro es que Olimpia sigue siendo el líder de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La Máquina doblegó a unos Lobos universitarios que están siendo el peor equipo en lo que va del campeonato. Un gol de Eddie Hernández y otro de Antony García le dieron el triunfo a los dirigidos por Mauro Reyes esta tarde en el estadio Morazán.

Con ese resultado, los catedráticos alcanzaron a Marathón y Olimpia con 14 puntos. Sin embargo, los Albos se mantienen en la cima por su mejor diferencia de goles, aunque la ventaja es mínima, ya que apenas un tanto los separa de los dos clubes sampedranos.