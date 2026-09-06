Asfura anuncia reactivación del aeropuerto de Río Amarillo para mejorar conexión con Copán

Copán Ruinas, Honduras. El aeropuerto de Río Amarillo será reactivado como parte de las acciones anunciadas por el Gobierno para mejorar la conectividad con Copán Ruinas y facilitar la llegada de turistas nacionales y extranjeros.
El anuncio fue realizado este domingo por el presidente Nasry Asfura, durante los actos conmemorativos por los 1,600 años de la llegada de la dinastía fundadora de Copán.
El mandatario informó que ya se realizó una revisión de la infraestructura aeroportuaria y que se analizan las condiciones necesarias para volver a poner en funcionamiento la terminal.
Asfura también señaló que se mantienen conversaciones con compañías aéreas que podrían establecer operaciones hacia Río Amarillo, aunque no detalló cuáles serían las posibles aerolíneas ni las rutas que estarían disponibles.
“Hay una inversión considerable hecha hace muchos años que seguramente vamos a poner a disposición, en unos meses más, para todos los turistas y también para cada habitante de Copán Ruinas y sus cercanías”, afirmó.
De acuerdo con el mandatario, la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) será la encargada de realizar las inversiones que sean necesarias para garantizar las condiciones de operación de la terminal.
La eventual reactivación del aeropuerto busca reducir las dificultades de acceso a Copán y facilitar la conexión del destino arqueológico con otras ciudades de Honduras y eventualmente con Guatemala.
A este proyecto se suman los estudios que desarrolla la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para habilitar una cuarta frontera terrestre con Guatemala, además de trabajos de mejoramiento en carreteras e instalaciones fronterizas.
Según Asfura, estas obras permitirían ampliar las opciones de ingreso de visitantes procedentes del vecino país y mejorar la conexión terrestre hacia Copán Ruinas.
La infraestructura turística también contempla la construcción de un nuevo Centro de Visitantes, proyecto que contará con apoyo de la cooperación japonesa y que incluirá sistemas para la venta de boletos en línea, iluminación y cámaras de seguridad.
En el sitio arqueológico también se prevén mejoras en laboratorios, techos y sistemas eléctricos destinados a la conservación de las piezas arqueológicas que permanecen bajo resguardo.
Las autoridades consideran que una mejor conectividad podría incrementar el flujo de visitantes y generar mayor movimiento económico para hoteles, restaurantes, artesanos, productores, pequeños negocios y otros emprendimientos de Copán Ruinas.
El Gobierno no ha precisado todavía la fecha exacta en que comenzaría nuevamente la operación comercial del aeropuerto de Río Amarillo ni las aerolíneas que podrían utilizar la terminal, por lo que esos detalles dependerán de los estudios de infraestructura y de las negociaciones con los operadores aéreos.