Asfura anuncia reactivación del aeropuerto de Río Amarillo para mejorar conexión con Copán

Copán Ruinas, Honduras. El aeropuerto de Río Amarillo será reactivado como parte de las acciones anunciadas por el Gobierno para mejorar la conectividad con Copán Ruinas y facilitar la llegada de turistas nacionales y extranjeros. El anuncio fue realizado este domingo por el presidente Nasry Asfura, durante los actos conmemorativos por los 1,600 años de la llegada de la dinastía fundadora de Copán. El mandatario informó que ya se realizó una revisión de la infraestructura aeroportuaria y que se analizan las condiciones necesarias para volver a poner en funcionamiento la terminal.

Asfura también señaló que se mantienen conversaciones con compañías aéreas que podrían establecer operaciones hacia Río Amarillo, aunque no detalló cuáles serían las posibles aerolíneas ni las rutas que estarían disponibles. “Hay una inversión considerable hecha hace muchos años que seguramente vamos a poner a disposición, en unos meses más, para todos los turistas y también para cada habitante de Copán Ruinas y sus cercanías”, afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con el mandatario, la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) será la encargada de realizar las inversiones que sean necesarias para garantizar las condiciones de operación de la terminal.