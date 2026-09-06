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Liberan a hondureño que fue secuestrado tras acudir a cita con supuestos clientes

El hombre de 59 años fue liberado sano y salvo por agentes antisecuestros, tras ser engañado por supuestos clientes que lo citaron en aldea Linaca, Choluteca, y exigieron L500,000 por su liberación

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 14:24 -
  • Redacción La Prensa
Liberan a hondureño que fue secuestrado tras acudir a cita con supuestos clientes

Momentos de la liberación del hondureño por agentes de la Unidad Antisecuestros.

Choluteca, Honduras. Un hombre de 59 años fue liberado sano y salvo por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), luego de permanecer retenido en una zona rural de la aldea Linaca, en Choluteca.

La víctima fue identificada como José Wilson Fiallos Haylock, quien se dedica a la instalación de portones eléctricos y habría sido contactado por personas que se hicieron pasar por potenciales clientes.

De acuerdo con el reporte policial, los supuestos clientes acordaron reunirse con Fiallos Haylock en una zona rural del municipio. El hombre se trasladó hasta el lugar a bordo de un vehículo Ford Focus rojo de su propiedad.

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Una vez que llegó al punto acordado, los desconocidos presuntamente comenzaron a amenazarlo mediante llamadas telefónicas y le advirtieron que había ingresado a un sector que, según los captores, era controlado por una estructura criminal.

Posteriormente, los individuos se comunicaron con los familiares de la víctima para informarles que la tenían secuestrada y exigieron 500,000 lempiras a cambio de su liberación.

La exigencia económica no llegó a concretarse debido a la intervención de los agentes antisecuestros, quienes activaron un operativo de búsqueda tras conocer el caso.

Según la Unas-DPI, mediante técnicas especiales de investigación, los equipos policiales lograron establecer la ubicación donde se encontraba retenido el hombre.

Los agentes se desplazaron hasta una zona rural de la aldea Linaca, donde localizaron a Fiallos Haylock y procedieron a ponerlo a salvo.

Tras su liberación, el hombre recibió atención y posteriormente fue trasladado a un lugar seguro para reunirse con sus familiares.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán con el objetivo de identificar y localizar a los responsables del secuestro para que respondan ante la justicia.

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