Atic: Con su arma de reglamento agente policial mató a la infante de marina

San Pedro Sula, Honduras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a través de su Departamento de Homicidios, continúa con la recolección de evidencia contra Emilia Fernanda Rodríguez Armas, la agente policial acusada de matar a Waldina Mejía Valle Arzú (de 23 años), su pareja sentimental e infante de marina. Como parte de los avances investigativos, el Ministerio Público (MP) presentó el requerimiento fiscal contra la acusada por suponerla responsable del delito de homicidio, en perjuicio del miembro de la Fuerza Naval de Honduras. En el desarrollo del proceso judicial se celebró la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez que conoció la causa resolvió decretar la medida de detención judicial contra Emilia Fernanda Rodríguez Armas. La acusada fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara.

La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 9 de septiembre, a las 8:30 am, cuando la Fiscalía presentará las pruebas con las que cuenta para sustentar la acusación. Entre estas figura una prueba anticipada.



Medios de prueba

El ataque contra Waldina Mejía Valle ocurrió el pasado 31 de agosto en Tegucigalpa; Sin embargo, murió el 1 de septiembre en el Hospital Escuela Universitario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la ATIC, la acusada llegó entre las 8:30 y 9:00 de la noche, en una motocicleta, a las cercanías de la Fuerza Naval , donde se encontraba Waldina Mejía. La víctima abordó como copiloto y ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea. Durante el recorrido, según las diligencias, se produjo una discusión entre ambas mujeres, lo que habría provocado que la agente policial sacara un arma y le disparara a la infante de marina, a quien dejó malherida en el lugar; luego huyó.