Atic: Con su arma de reglamento agente policial mató a la infante de marina

San Pedro Sula, Honduras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a través de su Departamento de Homicidios, continúa con la recolección de evidencia contra Emilia Fernanda Rodríguez Armas, la agente policial acusada de matar a Waldina Mejía Valle Arzú (de 23 años), su pareja sentimental e infante de marina.
Como parte de los avances investigativos, el Ministerio Público (MP) presentó el requerimiento fiscal contra la acusada por suponerla responsable del delito de homicidio, en perjuicio del miembro de la Fuerza Naval de Honduras.
En el desarrollo del proceso judicial se celebró la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez que conoció la causa resolvió decretar la medida de detención judicial contra Emilia Fernanda Rodríguez Armas. La acusada fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara.
La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 9 de septiembre, a las 8:30 am, cuando la Fiscalía presentará las pruebas con las que cuenta para sustentar la acusación. Entre estas figura una prueba anticipada.
Medios de prueba
El ataque contra Waldina Mejía Valle ocurrió el pasado 31 de agosto en Tegucigalpa; Sin embargo, murió el 1 de septiembre en el Hospital Escuela Universitario.
Según la ATIC, la acusada llegó entre las 8:30 y 9:00 de la noche, en una motocicleta, a las cercanías de la Fuerza Naval , donde se encontraba Waldina Mejía. La víctima abordó como copiloto y ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea.
Durante el recorrido, según las diligencias, se produjo una discusión entre ambas mujeres, lo que habría provocado que la agente policial sacara un arma y le disparara a la infante de marina, a quien dejó malherida en el lugar; luego huyó.
La miembro de la Fuerza Naval de Honduras fue auxiliada y trasladada por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 al Hospital Escuela Universitario, donde, pese a la atención médica, falleció horas después como consecuencia de las heridas de bala recibidas.
De acuerdo con las diligencias de la ATIC , el equipo cuenta con medios de prueba contundentes que comprobarían la responsabilidad de Rodríguez Armas en el delito que se le imputa.
Una de las más significativas, asegura la ATIC, es el análisis balístico forense que se realizó a los casquillos encontrados en la escena, cuyo dictamen pericial certifica que las balas fueron disparadas con el arma de fuego sometida a examen: una pistola IWI Jericho 941 PL, calibre 9 mm, correspondiente al arma que la Policía Nacional le había asignado a la imputada .
Además, realiza seguimiento a las cámaras del 911 y recopila material visual de las cámaras de vigilancia de las instalaciones de la Fuerza Naval de Honduras. "Dicho hallazgo constituye un elemento técnico-científico de alta relevancia probatoria , incorporado a la carpeta investigativa", informó el Ministerio Público, refiriéndose al análisis balístico.
La muerte de Waldina Mejía presentó un giro luego de las primeras versiones, ya que inicialmente se manejó que la joven había sido atacada por individuos que intentaron despojarla de su motocicleta cuando la asaltaban. Esa hipótesis quedó descartada.