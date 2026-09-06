Kimberly salió a disfrutar en La Ceiba y terminó asesinada mientras departía con su mejor amiga

Una mujer de 28 años fue asesinada a balazos durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre, mientras conversaba y departía con una amiga a la orilla de la playa en La Ceiba, Atlántida, según información preliminar.
La víctima fue identificada como Kimberly Dayana Murillo Almendárez, de 28 años, quien, de acuerdo con los primeros datos, residía en la colonia Club de Leones, al oeste de la ciudad de La Ceiba.
El crimen ocurrió frente al parqueo del Paseo de los Ceibeños, en el sector conocido como playa de Los Maestros. La joven se encontraba compartiendo con una amiga cuando fue atacada a disparos.
Según la información preliminar, sujetos armados habrían llegado al lugar y disparado contra Murillo Almendárez. La joven recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el sitio.
De acuerdo con información preliminar de carácter investigativo, Kimberly Dayana había llegado recientemente a La Ceiba para disfrutar de un corto período de vacaciones antes de regresar a sus labores.
La joven trabajaba en una reconocida cadena de cruceros internacionales y tenía previsto embarcarse nuevamente durante la próxima semana para continuar laborando.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del asesinato. Las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar y buscan determinar qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el ataque.
Los agentes encargados del caso también trabajan en la identificación y localización de los responsables del crimen, por lo que se espera que las pesquisas permitan obtener nuevos elementos sobre el hecho ocurrido durante la madrugada.
El asesinato de Kimberly Dayana Murillo Almendárez mantiene bajo investigación a las autoridades de La Ceiba, mientras familiares y allegados esperan que se esclarezca el crimen y se determine quiénes fueron los responsables.
En la escena del crimen quedaron las dos sillas donde Kimberly y su amiga estaban departiendo durante la madrugada. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la amiga.