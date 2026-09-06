Detalles clave del crimen de la menor Yanira Alegría y su padre, “Poti”, en Cortés

Un ataque armado registrado en el barrio Camagüey de Puerto Cortés dejó sin vida a un padre y a su hija de 12 años, integrantes de una familia que ya había sido afectada por la violencia. ¿Cuáles son los detalles que rodean el crimen?
La víctima mortal fue Henry Alegría, conocido popularmente como “Poti”, quien se conducía en su carro rojo junto con su hija, Yanira Alegría, cuando fueron interceptados por sujetos que se transportaban en una motocicleta.
El ataque ocurrió el pasado 4 de septiembre en la 11 calle y 15 avenida del barrio Camagüey. Los sujetos abrieron fuego contra el vehículo y varios impactos alcanzaron a Henry Alegría, quien murió en el lugar.
El cuerpo de Alegría quedó tendido cerca del vehículo. Mientras tanto, su hija Yanira, quien vestía su uniforme escolar, resultó gravemente herida por las balas durante el ataque armado.
En un primer momento, familiares y personas que se encontraban en el sector conocieron que la menor todavía estaba con vida. Yanira fue trasladada para recibir atención médica, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a las heridas provocadas por el ataque.
Familiares de las víctimas dieron a conocer que Henry Alegría había regresado recientemente de Estados Unidos. El crimen ocurrió además en una familia que ya había sufrido la pérdida de la madre de la menor.
El 15 de enero de 2023, Janahira Castillo, madre de Yanira y expareja de Henry Alegría, fue asesinada junto con otras dos mujeres en las playas de la aldea de Travesía, también en Puerto Cortés.
En aquel momento, las autoridades investigaron el asesinato de las tres mujeres ocurrido a la orilla de la playa. Ahora, años después, la familia Alegría vuelve a quedar marcada por un hecho violento que dejó sin vida a Henry y a su hija de 12 años.
Tras el doble crimen registrado en el barrio Camagüey, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena, recopilar evidencias e iniciar las investigaciones encaminadas a esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el asesinato de Henry Alegría y su hija tiene alguna relación con el crimen de Janahira Castillo ocurrido en 2023. Un familiar expresó el dolor provocado por la nueva tragedia a través de redes sociales: “Mi niña, ¿por qué no resististe? Primero tu mamá, ahora tú, mi niña. ¡Qué dolor tan fuerte!”.