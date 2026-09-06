Detalles clave del crimen de la menor Yanira Alegría y su padre, “Poti”, en Cortés

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el asesinato de Henry Alegría y su hija tiene alguna relación con el crimen de Janahira Castillo ocurrido en 2023. Un familiar expresó el dolor provocado por la nueva tragedia a través de redes sociales: “Mi niña, ¿por qué no resististe? Primero tu mamá, ahora tú, mi niña. ¡Qué dolor tan fuerte!”.