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Sicarios interceptan y acribillan a “Poti” en Puerto Cortés; su hija quedó gravemente herida

Henry Alegría, conocido como “Poti”, murió acribillado en Puerto Cortés cuando viajaba con su hija, quien resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:37 -
  • Redacción La Prensa
Sicarios interceptan y acribillan a “Poti” en Puerto Cortés; su hija quedó gravemente herida

Foto en vida de Henry Alegría.

Puerto Cortés, Honduras. Henry Alegría, conocido popularmente como “Poti”, fue asesinado a balazos este viernes en el barrio Camagüey de Puerto Cortés, cuando se conducía en un vehículo junto con su hija menor de edad, quien resultó gravemente herida en el ataque.

Sujetos desconocidos interceptaron el vehículo en el que se transportaban y abrieron fuego contra sus ocupantes. Los impactos de bala provocaron la muerte de Henry Alegría en el lugar.

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La menor, de aproximadamente 12 años y preliminarmente identificada como Yanira Alegría, también fue alcanzada por los disparos. Debido a la gravedad de sus heridas, recibió atención de emergencia.

Vehículo en el que viajaba Henry Alegría junto a su hija.

Vehículo en el que viajaba Henry Alegría junto a su hija.

La niña fue trasladada en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hacia un centro hospitalario, donde sería atendida por las lesiones provocadas durante el ataque armado.

El hecho generó alarma entre los vecinos del barrio Camagüey, mientras las autoridades se desplazaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recopilar elementos que permitan esclarecer el crimen.

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El asesinato de Alegría ocurre además en una familia que ya había sido golpeada por la violencia. El 15 de enero de 2023, Janahira Castillo, madre de la menor y expareja de la víctima, fue asesinada junto con otras dos mujeres.

La masacre ocurrió en las playas de la aldea de Travesía, también en Puerto Cortés. Ahora, cuatro años después de aquella tragedia, la familia vuelve a quedar marcada por un hecho violento que dejó muerto a Alegría y a su hija herida.

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