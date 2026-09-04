Sicarios interceptan y acribillan a “Poti” en Puerto Cortés; su hija quedó gravemente herida

Puerto Cortés, Honduras. Henry Alegría, conocido popularmente como “Poti”, fue asesinado a balazos este viernes en el barrio Camagüey de Puerto Cortés, cuando se conducía en un vehículo junto con su hija menor de edad, quien resultó gravemente herida en el ataque. Sujetos desconocidos interceptaron el vehículo en el que se transportaban y abrieron fuego contra sus ocupantes. Los impactos de bala provocaron la muerte de Henry Alegría en el lugar.

La menor, de aproximadamente 12 años y preliminarmente identificada como Yanira Alegría, también fue alcanzada por los disparos. Debido a la gravedad de sus heridas, recibió atención de emergencia.

La niña fue trasladada en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hacia un centro hospitalario, donde sería atendida por las lesiones provocadas durante el ataque armado. El hecho generó alarma entre los vecinos del barrio Camagüey, mientras las autoridades se desplazaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recopilar elementos que permitan esclarecer el crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse