Hondureños son acusados de estafar usando “phishing”; sacaron más de medio millón

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) y la Atic, desarticuló una presunta red de estafadores informáticos que habría accedido mediante “phishing” a la banca en línea de un ciudadano y realizado 17 transferencias por más de 586,000 lempiras. La operación permitió la captura de seis personas identificadas como Elvin Ernesto Osorto Galo, su pareja Cheryl Ubaldina Soto Ponce, Guillermo Exsal Ferrera Díaz, Enma Yaneth Torres Hernández, Gloria Mabel Rivera Medina y Elsa Alejandra Fúnez Aguilar.

Los sospechosos fueron detenidos en Tegucigalpa, Danlí y San Pedro Sula, respectivamente, según informó el Ministerio Público. A todos se les supone responsables de los delitos de receptación de estafa informática y asociación para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), las transferencias fueron realizadas desde la cuenta digital de la víctima en un lapso de apenas 41 minutos. En ese período, los sospechosos habrían movilizado un monto superior a los 586,000 lempiras, específicamente 586,579.00, mediante 17 transferencias hacia distintas cuentas bancarias a nombre de terceros vinculados con los detenidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Ministerio Público señaló que este tipo de delitos puede afectar el patrimonio, la privacidad y la seguridad de la información, además de generar riesgos para la confianza en los sistemas financieros. La FEPROSI reiteró su compromiso de combatir el cibercrimen y recomendó a la población evitar enlaces sospechosos, verificar la autenticidad de los mensajes y denunciar hechos similares.

¿Qué es el phishing?