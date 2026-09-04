Dictan prisión preventiva contra siete presuntos miembros de la MS-13 en Villanueva

San Pedro Sula, Honduras. El Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este viernes auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante un operativo ejecutado en Villanueva, Cortés Los siete imputados fueron remitidos al centro penitenciario de máxima seguridad conocido como La Tolva, ubicado en Morocelí, El Paraíso, donde permanecerán recluidos mientras continúa el proceso judicial. La resolución se produjo luego de la audiencia inicial, en la que agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) presentaron los elementos de prueba relacionados con el operativo realizado el pasado 27 de agosto.

El procedimiento policial se desarrolló en la aldea Suyapa, barrio El Campo, de Villanueva, Cortés, donde fueron capturadas siete personas que, según las investigaciones, formarían parte de una célula de la MS-13 que operaba en la zona. Entre los detenidos figura Jorge Alexander Cárcamo Valladares, alias “El Clon”, señalado por las autoridades de ostentar el rango de “Compa” dentro de la estructura criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También fue requerido Jesús Enrique Castillo Dubón, alias “El Sarco”, a quien las autoridades señalan como supuesto segundo al mando de la estructura en esa zona. Los otros cinco detenidos fueron identificados como Daniel Esaú Rodríguez Cardona, alias “El Chaparro”; Jonathan Josué Rodríguez Leiva, alias “El Chele”; Liney Thaliana Castillo Arias, alias “Luni Tun”; Maryuri Paola Ayala Perdomo, alias “Bonita”, y Kenia Yasmin Banegas Medina, alias “La Miki”.

Los delitos que les imputan

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los siete procesados enfrentan cargos por tráfico de drogas en concurso ideal, porte ilegal de armas de uso permitido, porte de munición prohibida y asociación para delinquir. Durante el operativo, las autoridades reportaron el decomiso de varios kilos de supuesta droga, cuyo valor habría superado los 3 millones de lempiras.

Permanecerán presos mientras avanza el proceso

Con la resolución emitida durante la audiencia inicial, los siete imputados permanecerán bajo prisión preventiva en La Tolva mientras avanza el proceso judicial. La siguiente etapa será la audiencia preliminar, en la que se determinará si existen suficientes elementos para que la causa sea elevada a juicio oral y público.