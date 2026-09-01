¿Le vaciaron la tarjeta? Estos son los pasos que recomienda la DPI para proteger sus fondos

San Pedro Sula, Honduras. Una notificación del banco sobre una compra que usted no realizó puede ser la primera señal de que los datos de su tarjeta fueron comprometidos. Ante esta situación, un agente del área de investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recomienda actuar de inmediato para proteger los fondos y facilitar las pesquisas. El primer paso es bloquear la tarjeta desde la aplicación bancaria o comunicándose con el servicio de atención al cliente. Posteriormente, el afectado debe reportar las transacciones que no reconoce y realizar el reclamo correspondiente ante la institución financiera. Después de presentar el reclamo ante el banco, la persona puede interponer la denuncia ante la DPI, y entregar las evidencias relacionadas con el caso. La DPI funciona en el antiguo de la policía de Tránsito, en el bulevar del Este.

Entre los documentos que pueden ser útiles están la tarjeta de identidad, estados de cuenta, comprobantes y las notificaciones que el banco haya enviado por correo electrónico o mensaje sobre las compras.

¿Cómo demostrar que no realizó la compra?

El investigador explicó que la víctima puede aportar elementos que demuestren que se encontraba en un lugar diferente al establecimiento donde se efectuó la compra. Incluso pueden existir transacciones realizadas desde otros países mientras el titular permanece en Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por ello, es importante conservar las notificaciones de las transacciones y cualquier otro registro que permita establecer dónde se encontraba la persona al momento del movimiento. La investigación también puede incluir la revisión de cámaras de seguridad y otros elementos técnicos. La DPI recomienda denunciar a la brevedad, debido a que algunas cámaras tienen una capacidad limitada de almacenamiento y las imágenes podrían dejar de estar disponibles con el paso del tiempo

¿Se puede recuperar el dinero?

La posibilidad de recuperar los fondos dependerá de las circunstancias de cada caso, entre ellas la forma en que ocurrió el fraude, la rapidez con que fue reportado y si el dinero todavía puede ser rastreado o retenido.

El agente señaló que las instituciones bancarias realizan una investigación interna cuando reciben un reclamo por una transacción no reconocida. Dependiendo del caso y de los resultados de esa revisión, pueden aplicarse los mecanismos correspondientes para intentar revertir o recuperar los fondos La recuperación del dinero, sin embargo, no está garantizada y dependerá de la investigación y de las circunstancias en que ocurrió la transacción. Los delincuentes utilizan diferentes mecanismos para obtener información financiera, entre ellos la clonación de tarjetas, el phishing, las llamadas de falsos empleados bancarios, el hackeo de cuentas de WhatsApp y las transferencias falsas. Además, se han identificado modalidades en las que utilizan herramientas de inteligencia artificial para clonar voces y hacerse pasar por familiares o personas conocidas para solicitar dinero con carácter urgente.

¿Cómo proteger sus cuentas?