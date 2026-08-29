Capturan a presunto líder de la banda “Los Cabezones” y a un menor en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Dos presuntos integrantes de la estructura delictiva denominada “Los Cabezones” fueron aprehendidos durante un operativo realizado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia La Aurora, en San Pedro Sula. Uno de los detenidos fue identificado como Carlos Daniel Bonilla Martínez, de 26 años, conocido con el alias de “Cabeza”. Según las investigaciones policiales, Bonilla Martínez sería el principal líder de la organización. Las autoridades señalaron que el sospechoso registra una detención anterior mediante una orden de captura por el delito de homicidio, relacionada con un hecho ocurrido en barrio El Carmen, aldea Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro, el 22 de agosto de 2020.

En el mismo operativo fue aprehendido un adolescente de 16 años, identificado con el alias de “Hamburguesa”. De acuerdo con la información policial, era requerido en la aldea Agua Blanca Sur por el delito de porte ilegal de arma de fuego permitida, con fecha 24 de agosto de 2026. Las investigaciones de la DAET establecen que la organización habría ejercido presión sobre pobladores y comerciantes de Yoro mediante el cobro de extorsiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la información proporcionada por las autoridades, la estructura obtenía alrededor de un millón de lempiras mensuales a través de este delito y de otras actividades ilícitas.