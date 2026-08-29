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Capturan a presunto líder de la banda “Los Cabezones” y a un menor en San Pedro Sula

La DAET aprehendió a dos presuntos integrantes de “Los Cabezones” durante un operativo en la colonia La Aurora de San Pedro Sula, entre ellos el presunto líder de la estructura delictiva

Capturan a presunto líder de la banda “Los Cabezones” y a un menor en San Pedro Sula

La DAET aprehendió a dos presuntos integrantes de “Los Cabezones”, entre ellos Carlos Daniel Bonilla Martínez, alias “Cabeza”, señalado como presunto líder de la banda.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Dos presuntos integrantes de la estructura delictiva denominada “Los Cabezones” fueron aprehendidos durante un operativo realizado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la colonia La Aurora, en San Pedro Sula.

Uno de los detenidos fue identificado como Carlos Daniel Bonilla Martínez, de 26 años, conocido con el alias de “Cabeza”. Según las investigaciones policiales, Bonilla Martínez sería el principal líder de la organización.

Las autoridades señalaron que el sospechoso registra una detención anterior mediante una orden de captura por el delito de homicidio, relacionada con un hecho ocurrido en barrio El Carmen, aldea Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro, el 22 de agosto de 2020.

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En el mismo operativo fue aprehendido un adolescente de 16 años, identificado con el alias de “Hamburguesa”. De acuerdo con la información policial, era requerido en la aldea Agua Blanca Sur por el delito de porte ilegal de arma de fuego permitida, con fecha 24 de agosto de 2026.

Las investigaciones de la DAET establecen que la organización habría ejercido presión sobre pobladores y comerciantes de Yoro mediante el cobro de extorsiones.

Según la información proporcionada por las autoridades, la estructura obtenía alrededor de un millón de lempiras mensuales a través de este delito y de otras actividades ilícitas.

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La banda también estaría vinculada con el tráfico de drogas y el porte ilegal de armas, de acuerdo con las pesquisas.

Durante la intervención policial fueron decomisados dinero en efectivo que, según las autoridades, sería producto del cobro de extorsión a un testigo protegido, una pistola, tres teléfonos celulares, un vehículo tipo turismo y una motocicleta.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

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Redacción La Prensa
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