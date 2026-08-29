Joven de 15 años muere tras accidente de tránsito cuando regresaba de trabajar en Copán

Dulce Nombre, Honduras. Un joven de 15 años falleció este viernes 28 de agosto luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del acceso al municipio de Dulce Nombre, Copán.

La víctima fue identificada como Juan Ramón Ardón Ramírez, originario de la comunidad de Camalote, en el municipio de Dolores. Según información preliminar, el adolescente viajaba a bordo de una motocicleta cuando colisionó con un vehículo que se dedicaba al reparto de pan.

De acuerdo con familiares, Juan Ramón se encontraba regresando a su vivienda después de cumplir con sus labores como mecánico de motocicletas. El impacto ocurrió cerca de una estación de servicio ubicada en las proximidades de la entrada a Dulce Nombre.