Joven de 15 años muere tras accidente de tránsito cuando regresaba de trabajar en Copán

Dulce Nombre, Honduras. Un joven de 15 años falleció este viernes 28 de agosto luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del acceso al municipio de Dulce Nombre, Copán.
La víctima fue identificada como Juan Ramón Ardón Ramírez, originario de la comunidad de Camalote, en el municipio de Dolores. Según información preliminar, el adolescente viajaba a bordo de una motocicleta cuando colisionó con un vehículo que se dedicaba al reparto de pan.
De acuerdo con familiares, Juan Ramón se encontraba regresando a su vivienda después de cumplir con sus labores como mecánico de motocicletas. El impacto ocurrió cerca de una estación de servicio ubicada en las proximidades de la entrada a Dulce Nombre.
Tras el accidente, familiares y residentes de la zona llegaron al lugar luego de conocer la noticia. La madre del menor también acudió a la escena y vivió momentos de profundo dolor tras confirmar el fallecimiento de su hijo.
Familiares también señalaron que el adolescente tenía un hermano gemelo, quien continúa con sus estudios en un centro educativo de la zona.
El conductor del vehículo repartidor fue requerido por las autoridades mientras se realizan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existe responsabilidad en el hecho.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) acudieron al sitio para documentar la escena, recopilar evidencias y tomar declaraciones que permitan esclarecer el accidente.