Guardia de seguridad de agencia bancaria era el motociclista que murió en Copán

COPÁN, HONDURAS

El hecho se registró en la carretera CA-4, a la altura del sector de la comunidad de El Camalote, en el municipio de San José, departamento de Copán.

Un joven motociclista de 29 años, quien trabajaba como guardia de seguridad en una agencia bancaria , perdió la vida ayer lunes tras sufrir un accidente de tránsito en el occidente de Honduras.

De acuerdo con la información, el joven se conducía en una motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas, impactó de frente contra un vehículo tipo pickup.

El fuerte choque provocó que el motociclista sufriera lesiones de gravedad, falleciendo en el lugar del accidente de tránsito.

La víctima fue identificada como Eduan Andoni Mercado, de 29 años, originario y residente de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de San José, Copán.

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Tras el accidente, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias de ley y proceder con el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, no se han establecido de manera oficial las causas que provocaron el choque entre la motocicleta y el vehículo.