El Amatillo reporta normalidad y cero filas en el control fronterizo

Tegucigalpa, Honduras. El puesto de control fronterizo de El Amatillo registra este sábado 3 de octubre una jornada con tránsito fluido y sin filas en las 30 ventanillas habilitadas para la atención de viajeros.
Durante las primeras horas de la mañana se observó un incremento en el movimiento de personas debido al inicio de la Semana Morazánica, uno de los períodos de mayor movilización de viajeros en el país.
Pese al aumento en el flujo de personas, el ingreso y salida de viajeros se mantiene con normalidad en este punto fronterizo que conecta a Honduras con El Salvador.
Los inspectores del Instituto Nacional de Migración (INM) mantienen habilitadas las ventanillas de atención y agilizan los trámites migratorios para evitar acumulación de viajeros en el recinto.
Hasta este sábado, el paso fronterizo permanece despejado y el tránsito hacia El Salvador avanza de manera continua, sin reportes de congestionamientos o largas esperas.
Las autoridades migratorias mantienen presencia en la zona como parte del operativo de atención durante la Semana Morazánica, período en el que se espera un incremento en la movilización de hondureños hacia distintos destinos nacionales y países vecinos.