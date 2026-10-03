El Amatillo reporta normalidad y cero filas en el control fronterizo

Tegucigalpa, Honduras. El puesto de control fronterizo de El Amatillo registra este sábado 3 de octubre una jornada con tránsito fluido y sin filas en las 30 ventanillas habilitadas para la atención de viajeros.

Durante las primeras horas de la mañana se observó un incremento en el movimiento de personas debido al inicio de la Semana Morazánica, uno de los períodos de mayor movilización de viajeros en el país.

Pese al aumento en el flujo de personas, el ingreso y salida de viajeros se mantiene con normalidad en este punto fronterizo que conecta a Honduras con El Salvador.