Migración despliega 550 colaboradores para agilizar atención durante Semana Morazánica

Los puestos fronterizos terrestres de El Amatillo, Corinto y El Poy concentran parte de la movilización de viajeros nacionales y extranjeros durante este período vacacional.

Tegucigalpa, Honduras. Un importante flujo de viajeros se registra en los principales puntos de control fronterizo de Honduras desde el inicio del asueto de la Semana Morazánica, ante lo cual Migración Honduras desplegó personal para agilizar los trámites de ingreso y salida del país.

Para atender el incremento en la demanda, 550 colaboradores de Migración Honduras fueron distribuidos a nivel nacional y permanecen activos en los diferentes puntos de control migratorio.

El personal brinda atención en los puestos terrestres, marítimos y aéreos, con el objetivo de mantener la fluidez en los trámites y reducir los tiempos de espera para los viajeros.

Las autoridades migratorias indicaron que el despliegue busca garantizar una atención ágil y eficiente durante uno de los períodos del año con mayor movilización de personas.

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Los usuarios también han destacado las mejoras implementadas en algunos puntos fronterizos, principalmente en infraestructura, disponibilidad de personal y tiempos de atención.

Uno de los viajeros atendidos en el puesto fronterizo de El Amatillo, en la zona sur del país, compartió su experiencia mientras se dirigía hacia El Salvador en motocicleta.

“Estoy en El Amatillo y la experiencia de pasar la frontera cada día es mejor. Hay aire acondicionado en las oficinas, la gente está muy disponible, hay muchas ventanillas abiertas y la seguridad es cada vez mayor. Mi idea es llegar a tiempo y seguro a San Salvador; voy viajando en motocicleta”, relató.

El despliegue de los 550 colaboradores se mantendrá durante el período de mayor movilidad para facilitar los procesos migratorios de quienes salen o ingresan al territorio hondureño.

Migración Honduras señaló que estas acciones forman parte de su compromiso de brindar un servicio seguro, humano y eficiente durante los períodos de alta afluencia turística.