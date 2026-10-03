Precios de los combustibles durante la Semana Morazánica 2026 en Honduras

La Secretaría de Energía (SEN) anunció los nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes a partir del lunes 5 de octubre de 2026, fecha que coincide con el inicio de la Semana Morazánica en Honduras. De acuerdo con la estructura de precios publicada por la Secretaría de Energía, en Tegucigalpa el galón de gasolina superior tendrá un precio de L156.61, luego de registrar un aumento de L3.44.

La gasolina regular pasará a costar L137.92, con un incremento de L2.66, mientras que el diésel se mantendrá en L153.53 por galón. Sin embargo, el Gobierno anunció una medida temporal para contener el impacto del precio del diésel, mediante la cual asumirá L12.01 por cada galón, monto equivalente al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV).

La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y comenzará a aplicarse este lunes 5 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la SEN, el objetivo es evitar que ese costo sea trasladado directamente a los consumidores y reducir el impacto en sectores como el transporte público y de carga, la distribución de alimentos, la agricultura y otras actividades productivas. En la capital, el queroseno tendrá un precio de L143.42 por galón, lo que representa un aumento de L5.03. Por su parte, el GLP doméstico mantendrá su precio en L249.62, mientras que el GLP vehicular subirá a L53.79 por galón, un incremento de L1.87.

Precios en San Pedro Sula

Para San Pedro Sula, la gasolina superior se comercializará a L152.00 por galón, tras un aumento de L3.31. La gasolina regular tendrá un precio de L133.55, con un incremento de L2.57, mientras que el diésel permanecerá en L149.29 por galón.

En esta ciudad, el precio del queroseno será de L138.77 por galón, luego de un aumento de L4.91. El GLP doméstico se mantendrá en L228.47, mientras que el GLP vehicular pasará a L49.78 por galón, con un incremento de L1.39.

La SEN también informó que se mantiene el Apoyo Económico Temporal del 70% para la gasolina regular, como parte de las medidas adoptadas ante el incremento internacional de los precios del petróleo y sus derivados. En la estructura publicada, este apoyo representa L6.31 en Tegucigalpa y L6.08 en San Pedro Sula.

