Ulúa y Chamelecón concentran la vigilancia de Copeco por las lluvias

San Pedro Sula, Honduras. La preparación ante la temporada de lluvias se mantiene entre las acciones de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), que asegura haber fortalecido sus herramientas de alerta temprana, equipos y coordinación interinstitucional para responder ante posibles emergencias en el norte del país. Luis Enrique Posadas, subdirector de Preparación y Respuesta de Copeco, explicó que la preparación se desarrolla durante todo el año y que la institución ha trabajado en nuevas herramientas para mejorar el seguimiento de las precipitaciones lluviosas y hacer más preciso el sistema de alerta temprana. “Estamos trabajando en el desarrollo de herramientas que nos van a ayudar a tener un sistema de alerta temprana más preciso y darle seguimiento a todas las precipitaciones que se puedan dar”, señaló Posada.

La preparación también incluye el fortalecimiento de los comités de emergencia municipales y locales, considerados parte de la primera respuesta en las comunidades, así como la coordinación con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Vigilancia en las zonas de mayor riesgo

En Cortés, la atención se concentra especialmente en las zonas aledañas a los ríos Ulúa y Chamelecón, donde Copeco mantiene seguimiento de las condiciones de ambas cuencas y de la infraestructura de mitigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Las zonas de más alto riesgo, sin duda, son las zonas que están aledañas tanto al río Ulúa como al río Chamelecón”, afirmó Posadas a LA PRENSA.

El monitoreo también abarca los departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara. Cuando se identifican puntos débiles en las obras de mitigación, Copeco coordina las intervenciones correspondientes.

Recursos preparados para responder

Como parte de la capacidad de respuesta, mantienen un preposicionamiento de recursos en la zona noroccidental. Posadas detalló que cuentan con maquinaria, motores, ambulancias, lanchas y bombas para atender diferentes tipos de emergencias, especialmente aquellas relacionadas con inundaciones. Parte de este equipo también ha sido puesto a disposición de cuerpos de socorro mediante préstamos de Copeco, para apoyar las operaciones de rescate. En materia de atención prehospitalaria, el funcionario indicó que cuentan con los medicamentos necesarios para una primera atención.

Mientras que los casos que requieren atención médica posterior son coordinados con la Secretaría de Salud para su traslado a los hospitales de la región. A estos recursos se suma la ayuda humanitaria disponible para la atención de familias afectadas, que incluye raciones alimenticias y otros insumos esenciales.

Capacitan al personal para responder en Semana Morazánica

La preparación también se extiende al personal de Copeco en diferentes zonas del país, que recibe capacitaciones y entrenamiento para fortalecer sus habilidades de respuesta.

Entre estas acciones se encuentran capacitaciones en primeros auxilios básicos y rescate acuático impartidas por la Cruz Roja Hondureña. Además, se han desarrollado jornadas dirigidas a brigadas de emergencia de empresas sobre sismos, evacuación y autoprotección.

Como parte de las medidas preventivas Copeco mantiene acciones con distintas instituciones. Entre ellas se encuentran inspecciones en centros turísticos para verificar señalización, extintores y rutas de evacuación, así como revisiones en zonas afectadas por deslizamientos. También gestiona reparaciones de tramos dañados en distintos departamentos para mejorar las condiciones de las vías.

En Juticalpa y Choluteca trabajan para una movilización segura y ordenada de las personas que viajarán hacia diferentes destinos del país en feriado Morazánico. A estas medidas se suma el fortalecimiento de las líneas de comunicación para facilitar la atención ante posibles emergencias durante el período.

El 911 activa la respuesta

Ante la posibilidad de que se registren varias emergencias al mismo tiempo, El subdirector Posadas explicó que las llamadas recibidas a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 son canalizadas hacia las instituciones correspondientes, según el tipo de incidente. “Somos todo un sistema, no solo es una institución”, señaló.