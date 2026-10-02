Tormenta de media hora inunda calles de San Pedro Sula y arrastra basura

San Pedro Sula, Cortés. Una fuerte tormenta de aproximadamente una hora inundó la tarde de este viernes las principales calles de San Pedro Sula, especialmente la 13 calle del barrio Paz Barahona, donde las corrientes de agua incluso arrastraron una moto de carga.

La intensidad de las lluvias convirtió la vía en una fuerte corriente, dificultando el paso de vehículos y peatones que se movilizaban por ese sector de San Pedro Sula.

En la zona también se observó la acumulación de basura, principalmente en el sector del mercado Dandy, donde los residuos fueron arrastrados por el agua de lluvia y quedaron sobre la calle.