Tormenta de media hora inunda calles de San Pedro Sula y arrastra basura

San Pedro Sula, Cortés. Una fuerte tormenta de aproximadamente una hora inundó la tarde de este viernes las principales calles de San Pedro Sula, especialmente la 13 calle del barrio Paz Barahona, donde las corrientes de agua incluso arrastraron una moto de carga.
La intensidad de las lluvias convirtió la vía en una fuerte corriente, dificultando el paso de vehículos y peatones que se movilizaban por ese sector de San Pedro Sula.
En la zona también se observó la acumulación de basura, principalmente en el sector del mercado Dandy, donde los residuos fueron arrastrados por el agua de lluvia y quedaron sobre la calle.
Las corrientes provocadas por la tormenta aumentaron el riesgo para quienes intentaban desplazarse por las vías anegadas. La fuerza del agua alcanzó tal intensidad que logró mover y arrastrar la trimoto por la 13 calle.
También en el bulevar Morazán, frente al estadio Morazán, la corriente era tan fuerte que algunos conductores se subieron a la acera a esperar que pasara la lluvia.
La inundación también afectó la circulación vehicular en diferentes puntos de San Pedro Sula, mientras los conductores enfrentaban dificultades para avanzar por las calles cubiertas de agua.
El congestionamiento se extendió hacia las principales salidas de la ciudad, complicando el tránsito durante y después de la tormenta.
Las imágenes de la zona muestran la fuerza del agua y las condiciones en que quedaron algunas vías.