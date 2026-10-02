“Nosotros no bromeamos”: le dijo sicario a Ariani Burgos antes de matarla en Choloma

Ariani Paola Burgos, de 22 años, fue asesinada a balazos la noche del jueves 1 de octubre cuando ingresaba a una pulpería ubicada en el sector El Kilómetro, entre las colonias Kare y Los Almendros, en Choloma, Cortés.
De acuerdo con versiones de testigos que escucharon las detonaciones y presenciaron el hecho, uno de los atacantes se dirigió a la joven antes de dispararle. “Hey vos, para que mires que nosotros no bromeamos”, le habría gritado, según el relato de quienes se encontraban cerca del lugar.
Segundos después de la frase amenazante, el hombre abrió fuego contra Burgos, quien quedó gravemente herida y murió en el lugar. El ataque ocurrió a plena vista de personas que se encontraban en los alrededores de la pulpería.
Tras el crimen, el cuerpo de la joven quedó tendido en una calle de la colonia Los Almendros. Agentes de la Policía Nacional y elementos militares llegaron al sector y acordonaron la escena para preservar las evidencias.
Las autoridades también coordinaron acciones de saturación en los alrededores con el objetivo de localizar a los responsables del ataque. Mientras tanto, personal policial realizó las primeras diligencias para establecer las circunstancias del crimen.
De acuerdo con información preliminar de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), una de las líneas bajo investigación relaciona el crimen con posibles conflictos entre estructuras criminales. Sin embargo, esta versión corresponde a una hipótesis investigativa y las autoridades continúan trabajando para establecer el móvil.
En el reporte policial también se señala que Burgos compartía en redes sociales fotografías y contenido en los que aparecía con armas de grueso calibre, incluidos fusiles de asalto tipo AR-15. Un agente indicó que, según esa línea preliminar, la joven se identificaba como integrante de una organización criminal.
No obstante, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la participación de los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por el asesinato ocurrido en Choloma.
Burgos era madre de un niño de un año de edad, según la información proporcionada. Una amiga lamentó su muerte en redes sociales con un mensaje en el que expresó: “Toda una vida por delante Pao. Pobre de ese pequeño angelito quedó sin su mami”.