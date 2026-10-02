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Atrevido y Cachorro imponían el terror en colonias de la capital, según la Policía

La DAET informó que ambos hombres tendrían el rango de homie dentro de la Pandilla 18. Fueron capturados este viernes en operativos en la Villa Adela y Los Alpes

Atrevido y Cachorro imponían el terror en colonias de la capital, según la Policía
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Dos presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron detenidos este viernes 2 de octubre en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, informó la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
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Los arrestos se realizaron en el marco del Plan Escudo de Honduras, mediante un allanamiento de morada en el barrio Villa Adela y un operativo de saturación policial en la colonia Los Alpes.
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De acuerdo con las investigaciones de la DAET, los dos sospechosos serían miembros activos de la estructura criminal y tendrían funciones de coordinación dentro de la organización.
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Las autoridades indicaron que ambos estarían vinculados con actividades ilícitas como el cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas, además de la venta y distribución de drogas.
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Las operaciones fueron ejecutadas con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y las Fuerzas Armadas de Honduras.
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El primer detenido fue identificado como un hombre de 24 años, conocido con el alias de Atrevido, quien tendría el rango de homie dentro de la Pandilla 18.
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Atrevido fue capturado durante un allanamiento realizado en el barrio Villa Adela. Según el reporte policial, deberá responder por los delitos de asociación para delinquir y tráfico de drogas.
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Durante el procedimiento se le decomisó supuesta droga y un teléfono celular, que quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las investigaciones.
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La Policía informó además que el detenido registra tres detenciones anteriores. La primera ocurrió el 19 de abril de 2020 por tráfico; la segunda, el 25 de marzo de 2021 por extorsión; y la tercera, el 1 de abril de 2021 por extorsión y tráfico de drogas.
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El segundo detenido fue identificado con el alias de Cachorro, de 25 años, quien también tendría el rango de homie.
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Su captura se produjo durante un operativo de saturación en el sector de las canteras de la colonia Los Alpes, en Comayagüela.
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Según la base de datos policial, Cachorro registra antecedentes por delitos como tráfico y posesión de drogas, uso indebido de nombres, uniformes e insignias, asociación ilícita, portación ilegal de armas, robo de vehículo y atentado, entre otros.
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Los dos sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con el proceso correspondiente.

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