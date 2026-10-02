Con tres cambios: el revolucionario 11 de Honduras para enfrentar a Martinica

Dereck Moncada - Uno de los futbolistas más destacados de la Bicolor en la actualidad. Registró un gol y una asistencia en el primer partido y también tuvo una buena participación ante Jamaica. Aunque había sido expulsado en ese encuentro, la Concacaf decidió levantar la suspensión de la tarjeta roja, por lo que el catracho estará disponible para enfrentar a Martinica en la tercera jornada.