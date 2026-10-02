Giro inesperado con Cristiano Ronaldo: desde Portugal revelan impactante noticia

La polemica sigue tras el abandono de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal, pero la historia podría tener un giro inesperado.
Todo comenzó el pasado domingo en Oslo. Portugal enfrentaba a Noruega por la Liga de Naciones y Cristiano Ronaldo, como siempre, estaba en el centro de todas las miradas. Pero aquella noche terminaría siendo muy diferente a lo que todos esperaban.
Portugal consiguió derrotar 2-1 a Noruega, pero Cristiano no tuvo participación. Jorge Jesus había contemplado utilizarlo durante el encuentro, incluso llegó a calentar, pero finalmente decidió no hacerlo. Para Ronaldo, aquello no pasó desapercibido.
La situación llamó todavía más la atención porque Cristiano llevaba una larga trayectoria siendo protagonista absoluto con Portugal. Que permaneciera los 90 minutos en el banquillo se convirtió inmediatamente en uno de los temas principales alrededor de la selección.
Después del partido, Jorge Jesus explicó que había cambiado de decisión por las circunstancias del encuentro y defendió que no existía un problema personal con el delantero. Pero la tensión ya estaba instalada y Ronaldo no ocultó su frustración.
En los días siguientes, Cristiano tampoco participó normalmente en los entrenamientos colectivos. La Federación explicó que hubo trabajo individual y circunstancias relacionadas con las instalaciones, mientras aumentaban las especulaciones sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la concentración.
Jorge Jesus habló entonces públicamente del tema y aseguró que no existía ninguna guerra con Cristiano. Incluso afirmó que había conversado con él y que el jugador había dejado en sus manos la decisión de utilizarlo o no.
Pero mientras públicamente se intentaba transmitir tranquilidad, la situación seguía generando dudas. El presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, llegó a Copenhague para intervenir personalmente en medio de la tensión.
Y entonces llegó el momento que cambió completamente la historia. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa antes del partido contra Dinamarca. Jorge Jesus y Proença incluso intentaron convencerlo de que permaneciera con el equipo, pero el delantero terminó marchándose.
Ronaldo se fue rumbo a Madrid en un vuelo privado y dejó una frase que aumentó todavía más la incertidumbre: aseguró que en algún momento explicaría lo ocurrido y daría su versión de los hechos. Hasta ahora, esa explicación completa no se ha producido.
Portugal tuvo que afrontar entonces un partido oficial sin su capitán. Y la respuesta del equipo fue contundente: derrotó 4-2 a Dinamarca con goles de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix.
La victoria no consiguió apagar la polémica. Al contrario: mientras Portugal celebraba el triunfo, la ausencia de Cristiano seguía siendo uno de los principales temas. En Portugal incluso aparecieron muestras públicas de apoyo al delantero y críticas hacia Jorge Jesus y la Federación.
Jorge Jesus, por su parte, intentó pasar página. Después del triunfo ante Dinamarca volvió a presentar la situación con Cristiano como un asunto cerrado y puso el foco en el rendimiento colectivo de la selección.
Pero aquí aparece el giro inesperado de toda esta historia. Según la información publicada este viernes, la Federación Portuguesa quiere volver a acercar a las partes y prepara una reunión para la próxima semana, con Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus como protagonistas.
La intención sería abrir nuevamente el diálogo y encontrar una manera de superar las diferencias surgidas durante esta concentración. No se trata todavía de un regreso confirmado: la reunión busca precisamente saber si existe una vía para recomponer la relación.
Y hay otro detalle fundamental: Cristiano Ronaldo no ha anunciado oficialmente su retiro de la selección portuguesa. Su salida de esta concentración tampoco significa por sí sola que haya terminado su carrera internacional. Por ahora, su futuro con Portugal permanece abierto.
Hace apenas unos días, todo parecía dirigirse hacia una ruptura entre Cristiano y Portugal. Ahora la Federación quiere volver a sentarlos frente a frente. La gran pregunta es inevitable: ¿será esta reunión el primer paso para que CR7 vuelva a la selección o el último intento antes de cerrar definitivamente una de las etapas más importantes de su carrera?