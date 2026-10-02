Cronología de la crisis de la vivienda en España: cómo se pasó de los desalojos al conflicto social

El desalogoen Madrid de Maricarmen Abascal, una señora mayor de 87 años, el pasado 23 de septiembre ha desencadenado diez días de estallido social en España que se han trasladado a la política a través de dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros que han recibido este viernes el 'no' del Congreso.
Miles de personas en las calles pedían medidas urgentes por el alto precio de la vivienda en el país y las acampadas en plazas de varias ciudades permanecen tras el rechazo del Congreso a esas medidas.
22 septiembre de 2026: El Sindicato de Inquilinas de Madrid y colectivos del barrio de Retiro de la capital española convocan una concentración frente a la casa de Maricarmen para intentar frenar la orden judicial programada para el día siguiente.
23 septiembre: La comisión judicial lleva a cabo el desalojo. Maricarmen es evacuada del inmueble en una camilla y trasladada a un hospital público debido a su estado de salud y movilidad reducida.
26 septiembre: Comienzan los primeros acampados en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, tras registrarse manifestaciones en la capital y otras ciudades españolas convocadas por colectivos por el derecho a la vivienda y en apoyo a Maricarmen.
27 septiembre: La Puerta del Sol se consolida como epicentro de asambleas informativas y protesta activa para exigir la aprobación del bautizado mediáticamente como 'Decreto Maricarmen' para prohibir lanzamientos sin alternativa habitacional.
En otras ciudades españoles también comienzan a surgir acampadas en plazas para presionar medidas urgentes en materia de vivienda.
28 septiembre: La familia de Maricarmen y la empresa de alquileres Urbagestión acuerdan que pueda volver a su casa de forma inmediata como arrendataria por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos.
29 septiembre: El Consejo de Ministros aprueba dos decretos ley de vivienda que incluyen diversas medidas de protección ante los desahucios, estabilización de los contratos de alquiler y prohibición de la compra especulativa a los fondos.
30 septiembre: Se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto sobre moratoria de desalojos hasta 2030, topes al alquiler y medidas fiscales.
1 octubre: Se publica en el BOE el segundo decreto, sobre prórroga obligatoria y renovación automática de contratos de alquiler.
2 octubre: El pleno del Congreso vota los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, que son rechazados por el voto en contra de los partidos de derecha y ultraderecha Junts, PP, UPN y Vox.
Los acampados deciden que continuarán la protesta tras el rechazo de los decretos y apuntan a una huelga general.