Medidas del Gobierno español no logran frenar protesta en Madrid por crisis de vivienda

Madrid, España. Miles de personas se disponen a pasar su cuarta noche acampadas en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para reivindicar soluciones a la crisis de la vivienda y el fin de los desahucios, sin planes por ahora de levantar la protesta tras la aprobación por el Consejo de Ministros español de dos decretos sobre ese asunto.

Las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberán ser convalidadas el viernes por el Congreso, no solo no han apaciguado la protesta sino que a lo largo de la tarde ha ido creciendo la afluencia de manifestantes hasta abarrotar esta noche la plaza en un ambiente festivo y entre llamamientos a nuevas movilizaciones el fin de semana e incluso a una huelga general.

Nada más conocerse que el Ejecutivo español había aprobado sus medidas sobre vivienda en dos decretos ante la posibilidad de no lograr apoyos parlamentarios para todas ellas, representantes del Sindicato de Inquilinas ya apuntaron que estarán atentos a los detalles de los textos legales para que "no se cuele nada por las grietas en las que siempre nos han colado las estafas de los rentistas".