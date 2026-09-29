Capturan a presunto asesino de un adolescente de 15 años en Colón

Colón. Agentes de la Policía Nacional de Honduras capturaron en el departamento de Colón al presunto responsable de ultimar a un menor de 15 años de edad con un arma blanca tipo machete.
La detención se ejecutó en menos de 12 horas tras haberse registrado el sangriento hecho en la zona.
Según las indagaciones preliminares de la policía, el crimen ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando el menor y el detenido salieron juntos en horas de la madrugada con la intención de realizar labores de trabajo. Sin embargo, el sospechoso retornó solo a la comunidad durante la mañana, lo que levantó las alarmas entre los allegados del jovencito.
Tras reportarse la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de la víctima, equipos policiales desplegaron intensos patrullajes e investigaciones que permitieron dar con la ubicación y captura del supuesto homicida. Al momento del arresto, las autoridades decomisaron el machete que habría sido utilizado para quitarle la vida al menor.
El sospechoso fue remitido a las instalaciones de la Fiscalía correspondiente para que se le instruya el proceso legal en su contra por el delito de homicidio.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los móviles que desencadenaron el violento ataque en contra del adolescente.