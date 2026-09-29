Capturan a presunto asesino de un adolescente de 15 años en Colón

Colón. Agentes de la Policía Nacional de Honduras capturaron en el departamento de Colón al presunto responsable de ultimar a un menor de 15 años de edad con un arma blanca tipo machete.

La detención se ejecutó en menos de 12 horas tras haberse registrado el sangriento hecho en la zona.

Según las indagaciones preliminares de la policía, el crimen ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando el menor y el detenido salieron juntos en horas de la madrugada con la intención de realizar labores de trabajo. Sin embargo, el sospechoso retornó solo a la comunidad durante la mañana, lo que levantó las alarmas entre los allegados del jovencito.