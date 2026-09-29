Alcaldía del Distrito Central establece horarios y teletrabajo para ahorrar combustible y ordenar el tráfico

Tegucigalpa. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) oficializó la implementación temporal de horarios y modalidades de teletrabajo para todo su personal administrativo.

La medida responde al inicio del Programa Municipal de Ahorro y Uso Eficiente de Combustibles, orientada a hacer frente al alto tráfico en Tegucigalpa y Comayagüela.

De acuerdo con las autoridades municipales, el objetivo principal de esta iniciativa radica en mitigar la fuerte congestión vehicular que aqueja a la capital, al tiempo que se promueve un uso responsable y eficiente de los recursos del Estado. El nuevo régimen laboral estará vigente a partir del 29 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año.

Para el cumplimiento del plan, la comuna distribuyó la jornada laboral en cuatro horarios diferenciados de trabajo presencial. Los turnos han sido organizados de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. y un último grupo de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Asimismo, la estrategia contempla la aplicación del trabajo a distancia de forma obligatoria durante los días viernes para aquel personal cuyas funciones lo permitan. Cada jefatura coordinará directamente con la Gerencia de Recursos Humanos la selección de los colaboradores autorizados para laborar desde casa bajo esta modalidad.

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En un video, la comuna capitalina destacó durante la presentación del plan la importancia estratégica de estas disposiciones para la ciudad. ”Con el objetivo de contribuir al ahorro de combustible y ayudar a reducir la congestión vehicular en la capital, la AMDC implementará nuevas medidas de organización laboral para su personal”, expresó en la transmisión oficial.