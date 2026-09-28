Gobierno y agroindustria acuerdan hoja de ruta para financiamiento y combustibles

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno del presidente Nasry Asfura y representantes de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (Ashda) acordaron una hoja de ruta para agilizar el financiamiento al sector productivo, abordar el precio de los combustibles y fortalecer la seguridad jurídica.

Durante una reunión en Casa Presidencial, se acordó conformar un grupo de trabajo para identificar las necesidades de financiamiento y buscar recursos a través de Banhprovi. El empresario Alberto Bográn destacó que fortalecer este mecanismo es una de las principales necesidades del sector.

Otro de los puntos abordados fue la búsqueda de alternativas para estabilizar los precios de los combustibles, debido al impacto que el costo del diésel y la gasolina tiene sobre la producción agroindustrial y el transporte de alimentos. El Gobierno ya trabaja en una propuesta relacionada con un fondo de estabilización.