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Gobierno y agroindustria acuerdan hoja de ruta para financiamiento y combustibles

El Ejecutivo y representantes de la agroindustria acordaron trabajar en mecanismos para agilizar el financiamiento, estabilizar los costos de los combustibles y fortalecer la seguridad jurídica del sector productivo

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 20:53 -
  • Redacción La Prensa
Gobierno y agroindustria acuerdan hoja de ruta para financiamiento y combustibles

El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con representantes de la agroindustria para abordar el financiamiento productivo, el precio de los combustibles y la seguridad jurídica del sector.

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno del presidente Nasry Asfura y representantes de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (Ashda) acordaron una hoja de ruta para agilizar el financiamiento al sector productivo, abordar el precio de los combustibles y fortalecer la seguridad jurídica.

Durante una reunión en Casa Presidencial, se acordó conformar un grupo de trabajo para identificar las necesidades de financiamiento y buscar recursos a través de Banhprovi. El empresario Alberto Bográn destacó que fortalecer este mecanismo es una de las principales necesidades del sector.

Otro de los puntos abordados fue la búsqueda de alternativas para estabilizar los precios de los combustibles, debido al impacto que el costo del diésel y la gasolina tiene sobre la producción agroindustrial y el transporte de alimentos. El Gobierno ya trabaja en una propuesta relacionada con un fondo de estabilización.

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En materia de seguridad jurídica, los empresarios pidieron mantener un seguimiento al marco legal recientemente aprobado para garantizar el respeto a la propiedad privada y generar condiciones de confianza para la inversión.

“Aquí se trata de construir el país y hemos encontrado una apertura”, expresó Bográn. Por su parte, Santiago Ruiz, vicepresidente de Ashda, destacó el diálogo con el Ejecutivo y señaló que el sector busca continuar trabajando de manera conjunta para atender los desafíos económicos.

La reunión contó con la participación del presidente Asfura, funcionarios de su administración y representantes del sector agroindustrial, quienes acordaron continuar las conversaciones para definir medidas que permitan apoyar la producción nacional.

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